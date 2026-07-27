ヤン・ディオマンデのレアル・マドリード移籍の可能性が、コソボ人ストライカーで独ホッフェンハイムの主力であるフィスニク・アスラニ獲得を狙うバルセロナの思惑に直接的な脅威となっている。ライプツィヒがこのコートジボワール人選手の去就に自らの動きを連動させたことで、複雑に絡み合う取引がバルサから最優先の攻撃補強ターゲットを奪いかねない状況となった。

スペイン紙『アス』によると、独ライプツィヒはディオマンデのスペインの首都への移籍が成立した場合、その直接的な後釜として23歳のアスラニ獲得に強い決意を固めているという。これはバルセロナを極めて厳しい立場に追い込むシナリオであり、とりわけカタルーニャのクラブがこのコソボ人ストライカーをフェラン・トーレスの最適な後継者と見なしているだけに、なおさらである。

ディオマンデをめぐるレアル・マドリードとライプツィヒの交渉が加速するなかで、状況はさらに複雑さを増している。マドリードのクラブはこの数日のうちに移籍を決着させようとしており、それはすなわちライプツィヒが直ちに動き出し、ホッフェンハイムとのアスラニの契約に含まれる2900万ユーロの違約金条項を発動することを意味する。これによりバルセロナの前の扉は完全に閉ざされることになる。

バルサは時間との熾烈な競争に直面している。まず、フェラン・トーレスの去就を決着させる必要があるからだ。トーレスは2026年ワールドカップ決勝での活躍にもかかわらず、その未来はクラブとの間で不透明なものとなっている。1年後に満了する契約の更新をためらっており、パリ・サンジェルマンとアトレティコ・マドリードから強い関心が寄せられているなかで、正式にアスラニへ動く前にこの問題を片付けなければならない。

アスラニはライプツィヒ加入に原則的に合意しているものの、昨シーズン35試合で11ゴール8アシストを記録したこのコソボ人ストライカーは、バルセロナからの正式なオファーを待って最終決定を先延ばしにしている。これはカタルーニャのクラブが具体的なオファーを提示すれば、カンプ・ノウへの移籍を望んでいることを明確に示すものだ。

しかし最大の問題は、ライプツィヒが選手に対して態度を早く明確にするよう強く圧力をかけている点にある。とりわけ、この独クラブはディオマンデをマドリードへ送り出すことを認める前に後釜を確保したいと考えており、それはバルセロナに与えられた好機の窓が、時間が経過するごとに危険なほど狭まっていくことを意味している。

この複雑な方程式は、バルセロナのフロントに二つの難しい選択を突きつけている。すなわち、トーレスの案件を早急に決着させ、正式なオファーとともに直ちにアスラニへ動くか、あるいはレアル・マドリードがディオマンデ獲得に成功し、ライプツィヒが素早く後釜獲得の取引を決着させた場合に、最重要の攻撃補強ターゲットを失う危険を冒すか、そのいずれかである。