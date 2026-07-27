ヤン・ディオマンデのレアル・マドリードへの移籍が現実味を帯びてきたことで、バルセロナがコソボ代表ストライカー、ヴェドナ・アスラニ（ドイツ・ホッフェンハイムの主力）を獲得しようとする野望に直接的な脅威が生じている。ライプツィヒが同選手の去就をコートジボワール人選手の将来と結びつけたためで、この複雑に絡み合った交渉により、バルセロナは第一候補の攻撃陣補強を逃す恐れがある。

スペイン紙『アス』によると、ドイツのライプツィヒは、ディオマンデのスペインの首都への移籍が成立した場合、その直接的な後釜として23歳のアスラニ獲得を強く望んでいるという。これはバルセロナを極めて厳しい状況に追い込むシナリオであり、とりわけカタルーニャのクラブがこのコソボ代表ストライカーをフェラン・トーレスの最適な後継者と位置づけているだけに深刻だ。

状況はさらに複雑になっている。ディオマンデをめぐるレアル・マドリードとライプツィヒの交渉が加速しているためで、白い巨人は今後数日以内に取引をまとめようとしている。これはつまり、ライプツィヒがただちに動き、アスラニがホッフェンハイムと結んでいる契約の2900万ユーロの違約金条項を発動することを意味し、バルセロナに対して完全に扉を閉ざすことになる。

バルセロナは時間との熾烈な戦いに直面している。まずはフェラン・トーレスの去就を確定させる必要があるからだ。彼の将来はクラブとの関係で不透明になっており、2026年ワールドカップ決勝での活躍にもかかわらず、1年後に切れる契約の更新に消極的で、パリ・サンジェルマンとアトレティコ・マドリードから強い関心が寄せられている。この問題を解決してから、正式にアスラニ獲得へと動くことになる。

アスラニはライプツィヒ加入に暫定的に同意しているものの、昨シーズンにホッフェンハイムで35試合に出場して11得点8アシストを記録したこのコソボ代表ストライカーは、バルセロナからの正式なオファーを待って最終決断を留保している。これは、カタルーニャのクラブが具体的なオファーを提示すればカンプ・ノウへの移籍を望んでいることの明確な表れだ。

しかし、より大きな問題は、ライプツィヒが選手に対して立場を明確にするよう強く迫っている点にある。特に、ドイツのクラブはディオマンデのマドリード移籍を認める前に後釜を確保したい考えで、これはつまり、時間が経過するごとにバルセロナに残された好機の窓が危険なほど狭まっていくことを意味する。

この複雑な方程式は、バルセロナのフロントを二つの難しい選択肢の前に立たせている。すなわち、トーレスの案件を急いで解決し、正式なオファーとともにただちにアスラニへ動くか、あるいはレアル・マドリードがディオマンデ獲得に成功し、ライプツィヒが後釜の獲得を素早く決めた場合に、最重要の攻撃陣補強ターゲットを失う危険を冒すかである。