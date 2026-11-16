複雑な計算とサプライズの予感、バルセロナのCL登録リストに緊迫感

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バルセロナはチャンピオンズリーグの正念場を迎えるなか、チームの登録リストをめぐる複数の課題を抱えている。登録メンバー変更の期限が迫っており、今後のラウンドでアカデミー出身の2人の有望株が出場する道が開かれる可能性がある。

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カタルーニャのクラブは、リーグフェーズでここまで3勝1敗(唯一の黒星はパリ・サンジェルマン戦)を記録しており、残り4試合でスラヴィア・プラハ、マンチェスター・シティ、スポルティング、コモと対戦する。

1月28日にリーグフェーズが終了し、2月4日に定められた最終期限が近づくなか、バルセロナはCLの登録リストに新たに3選手を登録することが可能となる。

若手有望株の立場を左右する「Bリスト」

スペイン紙「スポルト」によると、欧州サッカー連盟(UEFA)の規定では、選手を2つのリストに分けて登録する必要がある。1つ目はチームに登録された選手で構成され、2つ目は特定の条件を満たした若手選手のためのものだ。その主な条件は、15歳の誕生日以降に少なくとも2年間クラブに在籍していることである。

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バルセロナの2026-2027シーズンの「Bリスト」には、ジョルディ・ビスケル、ランドリ・フェレール、ギジェム・ビクトル、アレックス・カンポス、ブライアン・ファリニャス、オリアン・ゴレン、ペドロ・ビジャール、シェーン・クライファートが名を連ねた。

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一方、「Aリスト」にはトップチームの選手に加え、ジェシー・ビシオとハムザ・アブデルカリムが登録されている。両選手はクラブでの在籍期間が2年に満たず、Bリストへの登録条件を満たしていなかったため、ハンジ・フリック監督が彼らを起用するにはAリストに入れるしか道がなかった。

出番を待つイブラヒマ・トゥンカラとハフィズ・ガリバ

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このほか、現時点でチャンピオンズリーグに出場できない選手もいる。その代表格がイブラヒマ・トゥンカラとハフィズ・ガリバで、いずれもBリストへの登録条件を満たしていない。

トゥンカラはラ・マシアで2年以上を過ごしているものの、求められる期間内に15歳に達していたという条件を満たしておらず、この枠を利用することができない。

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19歳のガリバの場合は事情が異なり、バルセロナのアカデミーに加入してからまだ2年が経過していない。

2人が今後のステージに出場するにはAリストへの登録が必要となる。バルセロナには1月末にその選択肢があるが、すでに上限の25人に達している現在のリストを組み直さなければならない。

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退団の可能性が道を開くか

バルセロナのフロントは、一部の選手を放出するか、冬の移籍市場での動きを活用するかなど、2人の枠を確保するための選択肢を検討する必要がある。

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今後動きがある可能性のある選手として、アレハンドロ・バルデの名前が挙がっている。また、新たにチームに加わる選手の状況も、CL登録リストの構成を決めるうえで影響を及ぼすことになる。

したがって、トゥンカラとガリバの登録は、フリック監督の戦術的な判断だけで決まるものではない。登録可能な人数、リストから外せる選手、そして期限までに成立し得る補強など、緻密な計算が求められることになる。