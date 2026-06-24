複雑な戦況に直面して…なぜアルジェリアとオーストリアは勝利を望まないのか？

2026年ワールドカップ・グループ10最終節のアルジェリア対オーストリア戦が注目されている。予選突破を左右する一戦だが、両チームは2位確保の前に立ち止まって考え直す状況に直面するかもしれない。

アルジェリアはアルゼンチンに0-3で敗れた後、ヨルダンを2-1で下し、オーストリアはヨルダンに3-1で勝ち、アルゼンチンに0-2で負けた。両チームとも勝ち点3で最終節に臨む。

従来なら両チームとも決勝トーナメント進出を狙うべきだが、48チーム制の新フォーマットではノックアウトステージの進み方が複雑になるため、2位通過が必ずしも得策ではないとフランスのRMCネットワークが報じている。

2位になるとスペインと当たる可能性がある。

現時点ではグループ8首位がスペインと想定され、最終戦でウルグアイと対戦するためまだ確定ではない。

そのため2位は魅力が薄れ、むしろ3位の方が楽な対戦相手になる可能性があるとされる。

3位で突破するとラウンド32はアメリカ（グループ4首位）、勝ち進めばエジプト対チェコの勝者またはグループ7首位（現時点でエジプト）と対戦する。

また、3位チームはグループ2の首位（現時点でカナダ）やグループ11の首位（現時点でコロンビア）と当たる可能性もある。

ただし、最終グループ1位（現時点でイングランド）と当たる可能性もある。

3位チームにとって大きなリスクだ。

とはいえ、3位突破は確実ではない。12の3位チームのうち上位8チームに入ることが条件だからだ。

統計によると、勝ち点3・得失点差-1で終えたチームは84.2％の確率で突破するが、-2になると63.4％に低下し、 得失点差が-3なら41.8%、-4なら26.9%に下がる。

得失点差で優れるオーストリアはベスト32進出の可能性が97.5％と高い一方、アルジェリアは82.9％にとどまる。

3位でグループを突破し、上位3位以内に入って決勝トーナメントに進める確率は、オーストリア25.2％、アルジェリア55.2％だ。

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引き分けは諸刃の剣

引き分けは得失点差で優るオーストリアには2位が確定するため有利だが、アルジェリアにとっては状況が複雑になる。

引き分けを狙ったり、計算を優先したりする戦術は、彼らにとって裏目に出る恐れがある。敗北すれば大会からの脱落確率は44.8％まで跳ね上がるからだ。

とはいえ、両チームには大きな利点がある。この試合は他グループの全試合後に開催されるため、コーチ陣は3位通過に必要な勝ち点や得失点差を把握できる。