バルセロナが移籍市場での若手発掘に向けて動き出した。ポルトガル紙「レコルド」が報じたところによると、土曜日に行われたエストリルとポルトの試合に同クラブの関係者が足を運び、複数の欧州クラブから関心を集めるポルトガルの若手ディフェンダー、ジョルダン・アルノランを視察したという。

18歳のこの選手に対するバルセロナの関心は、スポーツ部門が守備陣の補強先を模索していることが背景にある。とりわけ、冬の移籍期間中に取引が成立する可能性が浮上しており、ハンジ・フリック監督も、一部の守備ポジションでチームが抱える不足を踏まえ、新戦力の獲得を否定しなかった。

同紙によれば、カタルーニャのクラブはアルノランがポルトガルU-18代表で出場して以来その成長を注視しており、U-19代表でも引き続き彼を観察している。ピッチ上で複数の役割をこなし、センターバック、サイドバック、守備的ミッドフィールダーをこなせる能力がその理由だ。

アルノランは10月31日のポルト対エストリルの一戦で、ポルトガルリーグにおいて初めて先発出場した。試合はホームチームが4-0で勝利して終わった。

この試合は若い選手にとって容易なものではなく、彼は自チームが2点のビハインドを負っていた62分に途中交代でピッチを後にした。

出場した時間の間、アルノランは守備的ミッドフィールダーのポジションでプレーし、26回ボールに触れ、15本のパスのうち13本を成功させたほか、3回のタックルと6回のクリアを記録した。

身長1メートル83センチのこの選手は、エストリルと2029年6月30日までの契約を結んでおり、ポルトとの試合で先発する前には、ポルトガルリーグでほかに4試合に出場している。

この若き才能を注視しているのはバルセロナだけではない。「レコルド」は、イングランドのブライトンとフランスのリールもこの選手に関心を寄せていると伝えた。彼はサッカー一家の出身で、かつてマリティモやジル・ヴィセンテなどのポルトガルのクラブでプレーした元サッカー選手グレゴリー・アルノランの息子である。

バルセロナがアルノランの視察に動いた背景には、以前から若手ディフェンダーの獲得を試みてきた経緯がある。その一人が昨夏のトゥウェンテの選手、オランダ人のルード・ニースタットだったが、バルセロナやプレミアリーグのクラブの関心にもかかわらず、彼のクラブは移籍交渉に応じることを拒否した。