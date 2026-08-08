17歳の時、中村敬斗は日本屈指の有望株の一人として称賛された。それから10年近くが過ぎた今、このストライカーはフランス2部でプレーしているが、有望な移籍が実現するのは避けられないようにも見える。今回の『Hidden Gems』では、高く評価される中村の物語を追う。

今大会のワールドカップでも再び人々の心をつかんだ日本だったが、ブラジル相手の痛恨の敗戦によって、その挑戦は期待していたよりもはるかに早く終わった。選手たちは涙を流しながらピッチに立ち、日本のサポーターに感謝を伝え、森保一監督の感情のこもったスピーチもオンライン上で大きな注目を集めた。

日本がこれほど早く大会を去るべきではなかったのは確かだが、オランダ（モロッコ）と日本（ブラジル）が事前に組まれていた厳しい組み合わせによって、両チームはアメリカをラウンド32で去ることを余儀なくされた。

日本がワールドカップのグループステージでオランダと対戦した際、ひときわ目立った日本人選手がいた。中村だ。このウインガーは日本の中でも屈指のパフォーマンスを見せ、ニアへのシュートでバルト・フェルブルッヘンの意表を突いた。中村のゴールもあって、この試合は2-2の引き分けに終わった。

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中村敬斗がオランダ代表戦で決めたゴールを喜ぶ

そのゴールは、彼のプレースタイルをよく表している。左サイドでドリブルし、中へ切れ込み、右足に持ち替え、最後は強烈にボールを叩き込む。彼の技術は確かであり、それは日本の番組『NHK NEWS おはよう日本』で放送された映像からも分かるように、幼少期からのたゆまぬ練習によって磨かれてきたものだ。

その番組では、中村の心温まるホームビデオが紹介されている。母親が彼に向かって何度も卓球のボールを投げ、それを幼いフットボーラーが巧みに空中でつかみ取る、というものだ。「正直に言うと、あれはボールをまさに芯で捉えるための、ものすごくいい練習になった」と、このストライカーはそのトレーニングについて語っている。「本当に、あれでボレーがものすごく良くなったと感じた」

両親は全般的に、彼のプロサッカー選手という夢を育てるためにできることは何でもしていた。7歳くらいの頃には、ブラジルに連れて行ってもらえるまで駄々をこねたという。「子どもの頃、とにかくブラジルに行きたくて、親にお願いして連れて行ってもらった」と、彼は『テレビ朝日』に語っている。

なぜブラジルなのか。答えは明白だろう。「ロナウジーニョの大ファンだったし、ブラジルのサッカーに魅了されていた。現地でそれを体感して、地元の子どもたちと一緒にプレーしたかった」

そして彼は、まさにその通りのことをした。ブラジルの路上でジョガ・ボニートを体現したのだ。「ほとんど毎日、一人でプレーすることはなかった。いつも誰かが一緒にいた。あのブラジル流のドリブル、あの世界トップクラスのサッカーを体験したかった」

「本当に、ブラジルでは誰もがサッカーのために生きていると信じていた。帰り道、空港でボールを持っていたからリフティングを始めた。すると警備員やスタッフがすぐに集まってきて、『ねえ、僕たちも入っていい？』って言ってきた。気づけば5人か6人で一緒にリフティングしていた」

「今振り返ると、あれはすごく特別なことだったと分かる。彼らは本能的に動いて、その瞬間に自然だと感じることをする。子どもの頃、ああいうプレースタイルから多くを学んだ」と中村は語る。

そのブラジルに、よりによって今大会のワールドカップで自分とチームメートが敗退に追い込まれた時、中村は感情を抑えきれなかった。それでも今大会では1ゴール1アシストを記録し、率直に言って全体的にも非常に良いパフォーマンスを見せており、中村がその実力を証明したのは間違いない。現在26歳の彼はスタッド・ランスでフランス2部にとどまっている。彼ほどのレベルの選手としては、かなり奇妙な状況だ。

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中村はスタッド・ランスの主力選手の一人だ

クラブで4シーズン目、そしてリーグ・ドゥで2季連続となるシーズンに向けた準備を始めているが、報道によれば今後1カ月以内に退団する可能性があるという。そうならない姿を想像する方が難しい。

中村は三菱養和SCの下部組織でキャリアをスタートさせ、その後17歳でガンバ大阪に加入し、すぐにトップチームデビューを果たした。この急速な出世は、日本屈指の若手有望株という彼の評価を反映したものであり、その評判は2017年のU-17ワールドカップで4ゴールを挙げたことでさらに高まった。

オランダのFCトゥウェンテ、ベルギーのシント＝トロイデンでの短い在籍期間は、この若き日本人がまったく異なる世界にまだ順応する必要があることを示していた。彼が本領を発揮したのは、ヨーロッパで3クラブ目となったLASKリンツに移ってからだった。オーストリア・ブンデスリーガとカンファレンスリーグで、このウインガーはわずか59試合で23ゴール5アシストを記録した。

その活躍によって、当時まだトップリーグに所属していたフランスのスタッド・ランスへの移籍を勝ち取った。3シーズンを通じて、彼はクラブの中心選手としての地位を確立した。2024-25シーズンの残留争いでは、この日本人FWが唯一の光だった。11ゴール2アシストを記録し、ランスのリーグ戦33得点の3分の1以上に関与した。

その奮闘も実らず、ランスは残留プレーオフでメスに敗れ、2024-25シーズン終了時にリーグ・ドゥへ降格した。それでも2部では再び決定的な存在となり、クラブの総得点53のうち14ゴール3アシストを記録した。

当然ながら、そのパフォーマンスはより注目度の高いリーグの関心を集めている。オリンピック・マルセイユがこの華麗なウインガーを追うクラブの一つであり、ワールドカップでの活躍を受けてエヴァートン、ボーンマス、フラムも状況を注視している。

技巧派のブライトンのウインガー、三笘薫は負傷によりワールドカップを欠場した。アジアで世界でも最もハンサムなフットボーラーの一人と見なされている中村は、その穴を埋め、結果を残した。

来季、プレミアリーグでこの2人の日本人アタッカーがそろって躍動する姿が見られるかもしれない。