バルセロナは、フリアン・アルバレスの獲得に失敗した場合の攻撃プランを固めたようだ。クラブ内部の動向によって明らかになったのは、代替案が新たなストライカーの獲得ではなく、ラフィーニャを純然たるセンターフォワードとして起用することだったという点である。これはハンジ・フリックがしばらく前から準備を進めてきた選択肢であり、土壇場でのやむを得ない解決策ではない。

スペイン紙『スポルト』が報じたところによると、バルセロナは大きなサプライズが起こらない限り、移籍市場の閉幕前に純然たるストライカーを獲得することはないという。このポジションは夏の初めにはクラブにとって最優先事項だったにもかかわらずである。

デコ率いるスポーツ部門は、アルバレスの案件を最後まで開いたままにしておく方針を堅持している。クラブがリストの筆頭に据えた獲得計画を手放したくないとの姿勢が背景にある。

バルセロナはこれまでにアンソニー・ゴードン、カリム・アデイェミ、ロドリ、ジョアン・カンセロ、ドミニク・リバコビッチ、ビシオの6選手でフリックの陣容を補強してきたが、ストライカーのポジションは依然として最も顕著な穴として残っていた。とりわけロベルト・レバンドフスキとフェラン・トーレスが去った後はなおさらである。

とはいえ、代替のストライカーに頼らないという判断は、バルセロナがアルバレスに固執していることだけに起因するものではない。ラフィーニャがこのポジションを担える能力を持つという、フリックの確固たる戦術的確信にも基づいている。ドイツ人指揮官はこれまでの期間、このブラジル人ウインガーの役割を発展させ、より多彩な攻撃的タスクを与えることに取り組んできた。

フリックは、ラフィーニャが前線のフォワードとしてプレーできる資質を備えていると信じている。とりわけその活力、プレスをかける能力、絶え間なく動き続ける力であり、これらはドイツ人指揮官の哲学と大きく合致する要素だ。フリックはバルセロナでのリオネル・メッシ、パリ・サンジェルマンでのウスマン・デンベレといった選手たちとの同様の経験から、かつて恩恵を受けてきた。

今季の開幕はフリックの構想を裏付けるものとなった。ラフィーニャが3ゴールを決め、彼をストライカーのポジションで起用することが単なる理論上のアイデアではなく、バルセロナに真の攻撃的解決策をもたらしうる選択肢であることを示したのだ。

この構想において、バルセロナはラフィーニャだけに頼っているわけではない。チームにはゴールに到達できる複数の選手がおり、その筆頭が同じく3ゴールを記録したフェルミン・ロペスである。加えて、前線から得点面での上積みをもたらしうるゴードンとアデイェミもいる。

フリックの下でのラフィーニャの数字は、彼への大きな信頼の理由を明らかにしている。ドイツ人指揮官との初シーズンに34ゴール、翌シーズンに21ゴールを記録し、2シーズンで55ゴールに到達。そして今季開幕にあたり3ゴールを積み増した。

こうしてバルセロナは、アルバレスの案とラフィーニャの案を同じ路線に据えたように見える。クラブがアルゼンチン人ストライカー獲得を成功させれば、フリックは世界クラスのセンターフォワードを手にすることになる。そしてもし移籍が成立しないままとなっても、ドイツ人指揮官はすでに自らの布陣の中に解決策を持っている。ラフィーニャを新たな役割へと準備したことで、この背番号11の選手を、バルセロナが獲得しなかったストライカーへと変貌させうるのだ。