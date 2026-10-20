チュニジアのクラブ、エスペランス・スポルティーブ・ド・チュニスは、「リビア・スポーツ」チャンネルに対する姿勢を強め、クラブの名声と歴史を傷つけるものとみなした発言を受けて公式かつ公の謝罪を要求するとともに、リビアのアル・スウェイヒリとの第2戦の放映を同チャンネルに禁じる可能性をちらつかせ、さらに自らの権利を守るため法的・組織的措置を講じる構えを見せた。

この問題は、CAFチャンピオンズリーグ予備第2ラウンド第1戦として行われた、ホームのアル・スウェイヒリとの試合でエスペランスが0対1で敗れたことを受けて起きた。この対戦のスタジオ分析番組での解説者サード・アル・バルダフと複数の分析者の発言が、クラブ首脳陣とサポーターの怒りを招いたのだ。試合はミスラタのスタジアムで行われた。

火曜夜に発表されたエスペランスの声明によると、その発言にはクラブが審判に圧力をかけ試合結果に影響を及ぼしているという非難が含まれていた。また解説者が、第2戦でエスペランスが「テーブルの下での」便宜を図る可能性に言及したことが、チュニジア勢のサポーターの間に怒りの波を引き起こした。

クラブは声明でこう述べた。「エスペランス・スポルティーブ・ド・チュニスは、わがクラブとリビアのアル・スウェイヒリとの試合の最中および試合後に『リビア・スポーツ』チャンネルの解説者と複数の記者から発せられた、クラブが審判に圧力をかけ試合の展開に影響を及ぼしているという非難を含む侮辱的な発言と主張について、深い遺憾と驚きをもって注視してきた」

さらにこう付け加えた。「エスペランス・スポルティーブの経営陣は、いかなる証拠にも根拠にも裏付けられていないこれらの事実無根の非難を断固として拒否するとともに、そこで述べられた内容がクラブの名声、その輝かしい歴史、ならびに国内および大陸レベルでの地位を傷つけるものであり、報道の専門性と公正さ、スポーツ中継の倫理に関する最も基本的な規範に反するものであることを強調する」

クラブは、その成績と功績は選手、テクニカルスタッフ、経営陣の努力とサポーターの支援の賜物であると強調し、タイトルに彩られたその歴史が、公正な競争とサッカーを律する規則への敬意を反映していると明言した。

エスペランスはリビアのチャンネルの経営陣に対し、所属するスタッフから発せられた内容について公式な説明と公の謝罪を行うよう求め、要求に応じない場合はエスカレートした措置を講じると警告した。

声明はこう強調した。「われわれは、クラブの名声とイメージを守るための専門の報道・スポーツ機関への書簡送付を含め、必要なあらゆる法的・組織的措置を講じる権利を留保する。また、以上のことに応じない場合には、当該チャンネルに第2戦の放映を認めない可能性を検討する」