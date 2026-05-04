裁判所が「パスポートゲート」に関する仮処分で判決、NACに大きな影響。

ゴー・アヘッド・イーグルス対NACブレダの試合は再試合されないことになった。ブラバント州のクラブは公式チャンネルを通じて、裁判所がオランダサッカー協会（KNVB）の主張を認めたと発表した。

NACは火曜日の法廷でKNVBと対立し、仮処分を申請。同クラブは、ゴー・アヘッド・イーグルスが資格のない選手ディーン・ジェームズを起用したと主張していた。

現在17位のNACは0-6で敗れたこの試合の再試合を要求していた。

判決は翌週月曜に下され、ユトレヒト地裁はKNVBの主張を認め、再試合は不要との判断を示した。 試合の無効が確認された場合にのみ再試合が検討されるため、無効かどうかがまず問題となる。規則ではリーグ運営委員会が試合を無効とできるとしている」と『デ・テレグラーフ』紙は報じた。

「できる」という文言は、リーグ運営委員会に試合を無効とするか否かの裁量権があることを意味する。したがって、KNVBは試合を無効としない決定をする権限があり、実際にその判断を行った。 試合が無効でない以上、再試合の可否は論点にならない。したがって、NACが降格圏にあることも無関係だ」と同紙は結んでいる。

この判決でNACは事実上エールディヴィジから降格。16位FCヴォレンダムと6ポイント差、得失点差は-25で、ヴォレンダムは-19。