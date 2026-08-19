63歳のデービッド・ウィーラーは早朝、帰宅途中だったナイジェリア人の警備員イスラエル・イレサンミを襲撃し、人種差別的な暴言を浴びせた。

ウィーラーは誤って空き巣の下見をしている人物だと思い込み、「お前はイングランド人じゃない。なぜここにいる？ 何を探しているんだ？」と言いながら被害者を撮影した。ブレントフォードFCのドイツ人プロ2人がこの出来事を目撃して介入すると、加害者の攻撃性は即座に彼らへ向けられた。

法廷では、酒に酔っていたこの男がサッカー選手たちに「失せろ、このクソったれのドイツ野郎ども」と罵声を浴びせたと、証人たちが証言した。審理で明らかになったところによると、シャーデとヤネルトが警備員を守り、警察が到着するまでこの攻撃者を抑え込む中で、ウィーラーは青あざのできた目を負った。

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ブレントフォードでの事件：何が正確に起きたのか？

被告人は、血中にビール約7缶分のアルコールを含んだ医薬品配送バンの運転手で、法廷では当初、人種差別的な暴言を否定していた。しかし、昼休み後に自身の発言がはっきりと記録された緊急通報の録音を突きつけられると、供述を変更した。

ウィーラーは、自らの行動を緊急事態だったとされる状況で正当化しようとした。「実際に人種差別的な発言をしてしまったことを、私は心の底から恥じていた。あれは激しいやり取りの最中だった。私は地面に打ち倒された。車にいたあの連中、あのドイツ人たちはアスリートで、私の半分以下の年齢だ。彼らは皆、私をあざ笑っていた。私は自分の携帯電話を取り戻せなかった。そこで、ひどい言葉がいくつか口をついて出てしまった」

副地区判事は、強制されて行動したとの主張を厳しく退けた。ウィーラーは最終的に、月給1か月分にあたる1699ポンド（ユーロ換算で約2000ユーロ弱）の罰金に加え、警備員に対して約175ユーロの補償金を支払うよう命じられた。判事は判決理由の中で、飲酒は言い訳にならず、いかなる状況でもその言葉遣いは正当化されないと強調した。

ウインガーのシャーデは2023年1月、当初はSCフライブルクからのレンタルでブレントフォードに加入し、その後ビーズはドイツ代表として5試合出場のある同選手を2500万ユーロで獲得した。28歳のMFヤネルトは2020年にVfLボーフムからこの西ロンドンのクラブへ移籍した。