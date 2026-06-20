モロッコ代表主将のアシュラフ・ハキミは、2026年W杯でスコットランドを1-0で下し、グループ3で勝ち点4を獲得したことに満足を示した。 これは、強姦容疑でフランス司法当局が公判を開くことを決定してからわずか数時間後のことだった。

ヴェルサイユ控訴裁判所は金曜日、ハキミを強姦容疑で正式起訴すると発表した。検察は公判に必要な証拠があると判断したが、28歳のDFは容疑を否認している。

試合後、ハキミはXに「重要な一歩、チームとしての勝利」と投稿。司法の圧力にもかかわらず、競技に集中していることを示した。

モロッコ代表のモハメド・ウェヒビ監督は、スタッフとチーム全員がハキミを支持していると強調。彼は「心穏やか」で、困難な状況にもかかわらず素晴らしいパフォーマンスを見せていると語った。

試合後の会見で、ワヒビ監督はハキミの精神状態を心配する質問を受け、「試合を見たでしょう。彼のパフォーマンスは卓越していた。我々は安心しており、彼も落ち着いている。よくやった」と語った。

さらに「彼はよくやった。なぜメンタル面を心配する必要があるのか。朝起きて食事をし、集中してチームメイトとプレーし、力強くプレーしたいと願っていた。そして、それを実行した」と擁護した。

力強く続けた。「何も言う必要はない。我々は彼を支持しているし、彼自身も非常に落ち着いている。彼が世界最高のサイドバックであることを証明してくれることを願っている。これは私にとっても、選手たちにとっても、そして我々を応援してくれる4400万人のモロッコ人にとっても重要なことだと思う」。

ハキミはボールに触れるたびに一部ファンからブーイングを受けたが、 この反応は、2023年3月からの事件が尾を引いていることを示している。当時、24歳の女性がパリ郊外の自宅で彼にレイプされたと主張し、彼は強姦の予備的容疑で告発されていた。

ハキミは昨年2月の捜査判決を不服として控訴したが、控訴裁判所は棄却し、公判送致が確定している。