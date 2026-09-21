レアル・マドリードがアトレティコ・マドリードに1-2で敗れた影響は、なおも続いている。首都ダービーが審判をめぐる論争の舞台と化したためで、レアルはこの試合で下されたいくつかの判定に異議を唱えている。とりわけ前半にアトレティコの選手であるカン・イ・ンリと、コケ・ロメロにレッドカードが提示されなかったことが焦点となった。

ジョセップ・ペドレロールが司会を務める番組「エル・チリンギート」では、ダービーで注目された審判の判定が詳細に分析され、司会者は物議を醸した判定が試合の流れに与えた影響に言及。仮にアトレティコの2選手が退場となっていたらどうなっていたかという直接的な問いを投げかけた。

ペドレロールは次のように語った。「レアル・マドリードはもっと良いプレーをしなければならない。だが、もし審判が正しかったとしたら? もし審判がアトレティコの選手を退場させていたら? 間違いなく、すべてが変わっていただろう」

とはいえ、ペドレロールはこの試合での出来についてレアル・マドリードの責任を免除したわけではなく、チームはより良いレベルを示すことが求められていると強調。彼の表現によればより大きな強さを対人やコンタクトの場面で備えているアトレティコに対し、レアルには求められる鋭さが欠けていたと指摘した。

ペドレロールはフェデリコ・バルベルデへの激しいタックルについても言及し、レアル・マドリードの選手はすぐに立ち上がってプレーを続けたと述べたうえで、この一件をアトレティコの試合の性質と結びつけ、こう語った。「まるで何事もなかったかのように立ち上がる。サッカーは荒くれ者たちのものでもあり、アトレティコ・マドリードはその点で優れている」

同時に、ペドレロールはレアル・マドリードの敗戦を審判のせいだけに矮小化することは退けたものの、それでも物議を醸した判定に言及することを妨げるものではないとの見解を示し、審判のミスについて真実を述べることは被害者を演じることを意味しないと説明した。

司会者は審判技術委員会(CTA)に直接メッセージを送り、異議を招いた事象について公式な説明を出すよう求め、こう語った。「火曜日に彼らは公に発表し、こう言うべきだ。これは遺憾なことであり、我々は許しを請う、と」

また、審判技術委員会の委員長であるフラン・ソトに対し、審判がアトレティコの選手にレッドカードを提示しなかった2つの事象についてコメントするよう求め、「フラン・ソトがこの2つのミスについて謝罪することを願う」と述べるとともに、ダービーでは他にも物議を醸した事象があったと指摘した。