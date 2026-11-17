共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

冷たく湿った11月の一日、ユルゲン・クロップはユリアン・ナーゲルスマンが自国開催の欧州選手権で築いた最良の時期を、早くも上回った。ドイツ代表の若き逸材は自分だけのおとぎ話を経験し、大きな勝者は不思議なことに注目を浴びなかった。

確かに、 ドイツとオランダの対戦 には、隣国同士のライバル関係と ネーションズリーグのグループ内の状況 から、それなりの緊張感があった。競技面でも、それを少し超えたところでもだ。とはいえ、11月半ばの寒い月曜夜、ベルリンで行われたこの一戦は、まして自国開催となる大きな大会が持つ社会的な重みとは、当然ながら程遠かった。

それでも、熱気が漂っていた。しかも、 ドイツ代表が圧巻の5-0の勝利を収めた 後に始まったのではない。キックオフ前からだ。オリンピアシュタディオンに満ちた高揚感、国歌の合唱、試合への期待。今のドイツ代表は、ごく普通の11月の夜でさえ熱狂を生み出せる。そのために自国開催の欧州選手権は必要ない。

「ピッチに出るときには、もう一人ひとりが喜んでいました。オレンジ色のシャツを着ていた人は別ですが。それ以外の皆さんは、本当に私たちの味方でした」。試合後、ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督はARDで首都の雰囲気を絶賛した。その功績の大部分はクロップにある。彼は今、気負わずに人々の感情を動かし、自然に親近感を生み出している。努力してそうしているわけではない。あるいは、無理にそうしようとしないからこそ、できるのかもしれない。

広告 広告

前任者のユリアン・ナーゲルスマンが同じようなものを生み出すには、前述した自国開催大会ならではの特別さが必要だった。率直に言えば、約3年にわたる彼の在任中、はっきりと熱狂が生まれたのはドイツでの2024年欧州選手権の前後だけだった。大会そのものの規模が、いわば自然に感情をかき立てた。ナーゲルスマンと選手たちはその波に乗り、好成績を残して人々を魅了した。

Related Topics

専門的な能力には本来疑いの余地がないナーゲルスマンの下で、ドイツ代表が11月半ばのネーションズリーグの一試合でも同じ熱狂を起こせただろうか。想像するのは難しい。では、クロップは前任者と何が違うのか。おそらく感覚的な部分にあり、明快な言葉にするのは難しい。ただ、目につく具体的な点が一つある。ナーゲルスマンには時として欠けていたかもしれない、代表監督という仕事への謙虚さを、クロップは自然に感じさせるのだ。

それは、両者の監督としてのキャリアが大きく異なる段階にあるためかもしれない。ナーゲルスマンは時に、あらゆる局面で選手たちに何としても解決策を与えようと、気負っているように見えた。大げさに言えば、ベンチから試合を勝たせ、自分がいかに優れた監督かを証明しようとしていた（ ウリ・ヘーネスの言葉が思い出される ）。一方のクロップは、むしろ一歩引き、こう強調する。方向性を示し、指揮は執る。しかし、ピッチ上で答えを出すことについては、選手たちを疑うのではなく、何よりも彼らを信頼するのだ。

広告

少なくとも時折そう見えたように、ナーゲルスマンにとって代表監督の仕事は、キャリアの階段における次の一段という側面が強すぎた。対照的にクロップは、最初の記者会見から、もはや誰かに何かを証明する必要も、そのつもりもないことを感じさせる。それどころか、「ユルゲン・クロップに、代表チームの後のキャリアはない」とまで強調した。

だからこそ、失敗への恐れから解放されて仕事に取り組める。オランダを破った後、59歳の指揮官が次のように語っても、素直に受け止められる。「私は素晴らしい3つのクラブを指揮し、どのクラブにもごく自然に愛着を持てました。そこで働くことが大好きでしたし、今は母国のために働けるという大きな幸運に恵まれています。これ以上のことがあるでしょうか。これ以上のことはありません。そして、まさにそのように感じました」

広告

クロップは代表監督という仕事に対するより深い謙虚さを表に出している。国中の人々を巻き込み、自分たちの後ろについてもらうことの重要性を理解し、その理念を伝える際にも、明らかに親しみやすさを大切にしている。「今のチームは本当に特別な集団です。それを何度か聞いたことがあるのは分かっています。今の私たちの責任は、それを目に見える形にし、示し続けることです。私たちに世界を変えることはできませんが、前向きな姿を見せることはできます。今日はそれができました。今日ここに来た人は皆、笑顔で家に帰るでしょう」とドイツ代表監督は語った。

ベルリンでの試合は、なぜデリー・シェルハントにとって特別だったのか？

選手との向き合い方でクロップがナーゲルスマンより優れている点は、選手たちとのコミュニケーションが多いことだ。 それはすでに多くの選手から聞かれている。 ニクラス・フュルクルクからフロリアン・ヴィルツまで。そして何より、指示によって選手たちに自分の力を疑わせるのではなく、自分の能力を信じられるよう後押しすることに長けている。

広告

例えばクロップは、 オランダ戦の圧巻のパフォーマンスを支えた一人 について、「選手たちは、まだ自分自身にも驚いています。デリー・シェルハントも、攻守両面であのような代表戦ができるとは、きっと思っていなかったでしょう」と語った。SCフライブルクの攻撃的選手であるシェルハント自身も、年末までに代表戦出場4試合、ドイツ代表として1ゴールを記録するとは、数カ月前には思ってもいなかっただろう。

「何と言えばいいでしょう。これ以上ない展開でした。本当に信じられません。ものすごく楽しかったですし、ただただ幸せです」。試合終了直後、シェルハントはARDにそう語った。41分、レアル・マドリードのDFデンゼル・ダンフリースに向かってドリブルを仕掛けると、思い切ってファーサイドを狙った。見事なシュートがネットを揺らし、ドイツに先制点をもたらした。

広告

シェルハントは膝をつき、両腕を空へ広げた。明らかに胸がいっぱいになっていた。そして、祝福する仲間の輪が解けると、決然とピッチを指さした。ここは自分のスタジアム、自分の街、自分の居場所だと言うかのように。「以前、親友とオリンピアシュタディオンに座っていて、こう言ったんです。『いつかここでプレーできなければ、僕は何かを間違えたことになる』。いつかあの下のピッチに立たなければならないと、ただ感じていました」。ベルリン生まれのシェルハントは最近、Sports Illustratedのインタビューでそう明かした。

だが当時、実際にオリンピアシュタディオンでプレーすることは、まだかなり遠い夢だった。もちろんヘルタBSCの選手としての話で、ドイツ代表となればなおさらだ。「ユース年代で試合に出られないこと、見過ごされることがどんな気持ちか、僕には分かります」。シェルハントは数日前、ドイツ代表の記者会見で自身の歩みについてそう語っていた。

Getty Images

広告

ヘルタは長い間、彼に目を留めなかった。そのため、ベルリンの小さなクラブで存在をアピールしなければならなかった。しかし、例えばヴィクトリア・ベルリンでも、U-17ではベンチに座るだけのことが繰り返しあり、プロになる夢はいったん遠のいていった。シェルハントを常に際立たせていたのは、向上したいという意志だ。クラブでの練習に加え、技術、ドリブル、シュートを熱心に磨いた。「テニス・ボルシアとマッカビのグラウンドで、僕たちはいつも1対1をしたり、シュートを打ったりしていました。どちらも今でも大好きです」と説明する。

コロナ禍には、当時所属していたテニス・ボルシアや、その後のベルリナーSCで、追加練習の場所を苦労して確保しなければならなかった。多くのグラウンドが閉鎖されていたからだ。「毎日フェンスを乗り越え、ドリブルをして、何度もシュートを打ちました。コロナ禍は誰にとっても大変でしたが、サッカーの面では僕にとても役立ちました」と、かつてSport Bildに語っている。「片方のグラウンドに当局の職員が見回りに来たら、もう片方に移ればよかったんです。施設はすぐ隣同士でしたから」と、Sports Illustratedでは振り返った。

広告

それから間もなく、当時17歳だったシェルハントは、U-19での2シーズン目の初めに、ついにヘルタへたどり着いた。「あの遅い時期になってヘルタへ移籍できたことは、僕にとって大きな意味がありました。U-19の2年目になってからクラブに加入した選手は、13年か14年ぶりで、僕が初めてでした」と語っている。

ヘルタでトップチームに昇格した後、2025年にフライブルクへ移籍した。そして最近のドイツ代表でのプレーを経て、シェルハントはブンデスリーガで地位を確立した選手であるだけでなく、ひとまず代表チームでも定位置をつかんだ。シェルハントは、自身のオリンピアシュタディオンでの試合を前に、家族や友人のためにチケットを50枚用意したと明かしていた。

広告

人々を魅了した90分の後には、24歳の誕生日を改めて祝った。シェルハントは2点目、あるいは3点目を決めてもおかしくなかったが、2度ポストに阻まれた。それでも見事なパフォーマンスを披露し、繰り返し果敢にドリブルを仕掛け、ゴールを脅かし、オランダの守備陣を苦しめた。

「2人とも本当にうまい。驚きましたよ」とクロップは、シェルハントと、同じく抜群のプレーを見せた反対サイドのウイング、ブラヤン・グルダを称賛した。「でも、2人が今日どれだけ働き、どれだけ働かなければならなかったか。本当に大変なことです。結局、そういう姿勢がチームを形づくります。ボールを扱える選手はほかにもいます。ですが最後に大事なのは、どれだけ情熱と献身を注ぐかです」。クロップは、人々を魅了した2人の守備面での働きも評価した。

広告

華やかな活躍の陰で注目されなかった、クロップ体制の大きな勝者

前線にはシェルハントとグルダ。その後ろには、クロップのシステムで重要なウイングの候補として、レナート・カールとサイード・エル・マラという、さらに2人の並外れた才能がいる。新監督は、ナーゲルスマンにも引き出せたはずの可能性を開花させている。だがナーゲルスマンは、どういうわけか彼らのために十分に力を注がなかった。レロイ・サネがまだ先発選手だったワールドカップからわずか数カ月。ガラタサライのスターが中期的に再びドイツ代表で出場機会を得るとは、今や到底想像できない。

さらに右サイドバックの課題も、フィリップ・トロイによって突然解消された。ベテランのように見えるトロイは、オランダ戦でも代表5試合目とは思えないほどの安定感を示した。ナーゲルスマンの下でしばしば雑音を生んだ、ヨシュア・キミッヒの適正ポジションを巡る公の議論はどうか。もう存在しない。主将は最も力を発揮できる中盤中央で定位置を得ており、今後もそこにとどまるからだ。

広告

ここ2試合の代表戦で、ダブルボランチの相棒を務めたのは、バイエルンでも同僚のアレクサンダル・パブロヴィッチだった。22歳は今回の代表活動期間における大きな勝者と言える。ただ、オランダ相手のゴールラッシュでは、グルダ、シェルハント、フロリアン・ヴィルツの華やかな活躍に隠れ、やや注目を浴びなかった。

セルビアでの3-1の勝利と同様、パブロヴィッチは月曜夜のベルリンでも、ボールを持った際の抜群の落ち着き、賢いパスの判断、縦へのプレーに踏み出す勇気、そしてボールを持たない場面での数多くの重要な動きで存在感を示した。「プレースタイルからして、彼はリーダーでなければなりません。常に動き続け、いつも丁寧にボールを次へつなごうとしています」。ワールドカップ優勝経験者でARDの解説者であるバスティアン・シュヴァインシュタイガーは、パブロヴィッチをそう称賛した。

広告

さらにシュヴァインシュタイガーは、2人のボランチが賢くサイドを変えるパスを何度も送り、ウイングの選手を1対1の状況に持ち込んだことを評価した。特に目立ったのは、パブロヴィッチが5-0とする最後のゴールにつながる攻撃を始めた場面だ。自陣の中ほどでのスローインの際にパスを受けられる位置へ動き、逆サイドに広いスペースがあると見抜いた。ボールを運ぶと、今度は右のグルダへ展開。グルダがその後、得点に結びつく攻撃を進めた。

IMAGO / Kirchner-Media

クロップも大いに気に入ったであろう場面だ。10月初め、セルビアにホームで2-0と勝利した後の記者会見でも、パブロヴィッチを特別に褒めていた。「おや、この選手はボールも扱えるのか。皆さんは、彼がああいうプレーをするのにもう慣れているかもしれませんが。私はまだ彼をそれほど長く知りませんから」

広告

キミッヒの隣のポジションを巡る争いでは、最近BVBでも好調ながら 厳しい目も向けられるフェリックス・ヌメチャ に対し、パブロヴィッチがひとまず一歩リードしている。クロップはこれで、チームの軸の一部を見つけたようだ。その2人は理想的なことに、クラブでも一緒にプレーしている。「視野が広く、競り合いに強く、よく走ります」と、シュヴァインシュタイガーはパブロヴィッチへの称賛を続け、重要な役割を担う選手と見ている。「私にとって、代表チームで非常に重要な存在です」