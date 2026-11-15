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アトレティコ・マドリードにとって、国際マッチウィーク中に心配なニュースが届いた。同クラブのディフェンダー、マルク・プベルがスペイン代表のイングランド戦を途中で退くことを余儀なくされたのだ。これは、ゴールキーパーのチームメイトであるウナイ・シモンと衝突した後、足首に痛みを訴えたためだった。この一戦は、ネーションズリーグのグループステージ最終節で両者が対戦したものだった。

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ププルは試合を続けることができなかった。衝突の影響でピッチ上に倒れ込み、明らかに痛みを示しながら医療スタッフの対応を求めたのだ。その後、監督のルイス・デ・ラ・フエンテは20分に彼を交代させ、代わりにトッテナムのディフェンダー、ペドロ・ポロを投入することを決めた。

ウナイ・シモンとの衝突でププルの出場が終わる

負傷はコーナーキックからのボールを処理しようとした際に起きた。ウナイ・シモンがボールをクリアしようと飛び出したものの、ププルの上に倒れ込み、ププルは足首に受けた衝撃の影響でピッチ上に倒れたままとなった。

アトレティコ・マドリードのディフェンダーは治療を受けた後もプレーの続行を試みたが、痛みがそれを許さず、デ・ラ・フエンテは試合開始前には想定していなかった早い段階での交代を余儀なくされ、ペドロ・ポロに出場機会を与えることとなった。

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選手の退場には不安が伴ったものの、介助を必要とせず自らの足でピッチを後にしたことは比較的安心できる兆候に見えた。特に、ベンチへ向かう際に激しい痛みの兆候を見せなかったからだ。しかし、それでも負傷の性質が確定したわけではなく、離脱期間を要する可能性のある筋肉や関節の問題を負った可能性も排除されていない。

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アトレティコ・マドリードは負傷の程度を見極めるため、精密検査の結果を待っている。クラブの大会再開が近づき、チームがバルセロナとの重要な一戦を控える中、選手が試合の続行を無理に行わない道を選んだためだ。

バルセロナとの一戦

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ププルの状態はアトレティコ・マドリード内で特別な注目を集めている。12月2日水曜日にスポティファイ・カンプ・ノウで予定されている、スペイン・スーパーカップへの両チームの出場との兼ね合いから日程が決定したリーガ・エスパニョーラ第23節の前倒し試合、バルセロナとの注目の一戦を前にしてのことだ。

この試合は、今後の期間に国内および大陸の連戦を控え、陣容を整える必要があるマドリードのチームにとって重要なタイミングで巡ってくる。それゆえ、ディエゴ・シメオネ率いるテクニカルスタッフにとって、ププルの状況は関心の的となっている。

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デ・ラ・フエンテはイングランド戦で右サイドバックのポジションにププルを起用していたが、負傷のため早い段階で彼を交代させることを余儀なくされた。今後の試合への出場についての選手の状況は、この後数時間の医療評価の結果にかかっている。

スペイン人ディフェンダーの離脱期間がどの程度になり得るかは、現時点でまだ明らかになっていない。また、負傷がバルセロナ戦への準備に影響するかどうかも確定しておらず、ウナイ・シモンとの衝突後に受けたダメージの程度を見極める検査の結果が待たれている。