衝撃：部分麻痺がモウリーニョのレアル・マドリード革命を脅かす

レアル・マドリードは、ジョゼ・モウリーニョ監督の大改革でアカデミー出身や地元育成選手7人が退団。UEFAチャンピオンズリーグの出場要件である「クラブが8人以上保有する地元育成選手」を5人しか満たせていない。

スペイン紙「スポルト」によると、ベンフィカからモウリーニョ監督を招へいするのに1500万ユーロを支払い、イブラヒマ・コナテ、デンゼル・ドムフリス、 ベルナルド・シルバ、マルク・ククレジャを獲得したものの、地元育成選手数は大幅に不足している。

UEFAチャンピオンズリーグでは25人の選手登録が義務付けられ、うち17人は制限なし。 残り8枠は国内クラブ出身選手で、うち4名は自クラブアカデミー出身（15～21歳の育成期間必須）である。

昨季は10人が該当していた。 カルバハル、アセンシオ、カレラス、フラン・ガルシア、カマヴィンガ、バルベルデ、セバイオス、ロドリゴ、ヴィニシウス、ゴンサロの10人だった。しかしカルバハルはすでに退団し、ほか7人もクラブの意向で移籍間近だ。

クラブは現在、カレラスとカマヴィンガの売却を検討しており、アセンシオ、フラン・ガルシア、セバージョス、ゴンサロは買い戻しオプション付きで移籍予定だ。 よって、残留が確実なのはヴィニシウスとロドリゴの2人だけとなる。

この2人に新戦力3人が加わる。 レアル・マドリードで3シーズン過ごして正式に「地元選手」となったアルダ・ギュルル、2021年にブライトンへ移籍する前にエスパニョール、バルセロナ、イバル、ヘタフェでプレーしたマルク・ククレジャ、そしてバルベルデを加えた計5名だけとなる。

UEFAは「地元選手」を国籍ではなく育成歴で定義するため、バルベルデ、ヴィニシウス、ロドリゴ、アルダは該当する一方、マンチェスター・シティで育ったスペイン人イブラヒム・ディアスは対象外となる。

モウリーニョ監督の要望を満たすため、残るセンターバックとミッドフィールダーの2人はスペイン人選手で補う見込みだ。一方、ペレス会長は登録選手数が下限を切る恐れがあり、早急な解決策を探している。