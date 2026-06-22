ドイツ代表は2026年W杯で大きな損失を被った。DFニコ・シュロッターベックが左足首靭帯断裂で大会残りを欠場する。

レアル・マドリードが獲得を最優先する選手の一人とされ、代表合宿での医療検査の結果、少なくとも8週間の離脱が見込まれる。

ボルシア・ドルトムントのディフェンダーであるシュロッターベックは、ドイツ対コートジボワール戦（ドイツが2-1で勝利）の開始からわずか13分後に負傷。足首を捻挫しながらも前半はプレーを続けた。

後半開始直後に腫れがひどくなり、24歳の彼は自ら交代を申し出た。ドイツ紙ビルトによると、2度目の検査で負傷の重さが確認され、大会からの離脱が正式に発表された。

ドイツ代表にとっては戦術的な損失であり、獲得を検討していたレアル・マドリードの補強計画にも影響が出そうだ。

守備の要を失ったナゲルスマン監督は布陣再考を余儀なくされた。後継候補は、現レアル・マドリードのA・ルディガーとJ・ターとみられる。

ルディガーはコートジボワール戦でシュロッターベックの代役として出場し、大会の重要な局面でドイツ代表の守備の要となる見込みだ。

ドイツ代表は重要な局面で堅実なディフェンダーを失い、レアル・マドリードも獲得を検討していた選手のコンディションに不安が残る。