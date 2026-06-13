衝撃！ヤイスレ、ミラン移籍でアル・アハリを裏切るか。

サウジアラビアのアル・アハリは、ドイツ人監督マティアス・ヤイスレの去就で思わぬ展開を迎えた。イタリアメディアによると、ヤイスレはACミランとの交渉が進展しており、同クラブの指揮官に就く可能性があるという。

ヤイスレはアル・アハリと2027年夏までの契約を結んでいるが、クラブは彼の去就について慎重に状況を見守っている。

ここ数日、両者が直接交渉し、今夏中の契約成立の可能性が高まっているという報道が増えている。

イタリア人ジャーナリストのダニエレ・ロンゴ氏によると、ミラン経営陣は数時間前にヤイスレ氏とビデオ会議を行い、戦術プロジェクトや将来計画を共有した。

ロンゴ氏によると、ヤンスレは欧州復帰への意欲が高く、交渉は順調だという。

ヤイスレは現年俸約1100万ユーロの一部を放棄する用意があると伝えられている。

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この姿勢は、彼がイタリアのクラブを率いたいという強い意欲を示している。ミランは若手監督が欧州で名を上げる絶好の舞台だからだ。

交渉は進んでいるが、アル・アハリは契約を保持しているため、正式な移籍にはすべての関係者の合意が必要だ。

アル・アハリ支持者は交渉の行方を注視している。チーム再建を果たし「アル・ラキー」を競争舞台に復帰させた監督を失う懸念が高まる中、ミランはヤイスレを説得し欧州復帰を促す構えだ。