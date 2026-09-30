スペイン紙『MARCA』によると、クリスティアーノ・ロナウドがポルトガル代表を即時離脱したという。 同紙によれば、ホルヘ・ジェズスの直近の記者会見が、この決断の直接的な引き金になった。

ロナウドとジェズスはここ数日、対立している。FWはノルウェー戦（2-1で勝利）で90分間ベンチに座ったままで、これに目に見えて憤っていた。また、敵地まで駆けつけたアウェーのファンにも感謝を示さなかった。

その後、ロナウドは代表チームとともに、次のUEFAネーションズリーグの一戦が予定されているデンマークへ移動した。しかし、ロナウドはその試合にもう出場しない。





ロナウドは水曜夜、プライベートジェットに乗ってマドリードへ向かった。状況は水曜夜の会見対応後、ほんの数分でエスカレートした。現ポルトガル代表監督であり、アル・ナスル時代のかつての指揮官でもあるホルヘ・ジェズス（同クラブでサウジアラビアリーグを制した）が、CR7との間に問題はないと語った直後のことだった。

「彼は練習を拒否したわけではない。ロナウドには何も問題はない」とジェズスは切り出した。だが、その後に口にした言葉こそが、41歳のストライカーの離脱理由である可能性が高いと『MARCA』は伝えている。

「私は好きなことを約束できる。私が監督だ。私はロナウドに、彼はプレーしないと伝えた。君をベンチに置く。私が君を30分必要とするなら、君はプレーする。そうでなければ、しない。どの選手も私の考えを変えさせることはできない。彼でもないし、サッカー界の誰でもない。どの会長でもない。決して、絶対に誰もだ」

『MARCA』によると、このままロナウドの代表キャリアは悲劇的な形で終わりを迎える可能性があるという。彼はこれまでポルトガル代表として通算234試合に出場した。