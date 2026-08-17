衝撃：「オランダ代表内の2人は、ワールドカップ期間中ずっと互いを無視していた」

『デ・テレグラーフ』のサッカーポッドキャスト『Kick-off』で、ファレンタイン・ドリーセンは、ロナルド・クーマンがアメリカ、メキシコ、カナダで行われたワールドカップ期間中、クラレンス・セードルフと一切接触していなかったと主張した。

「私が特に驚いているのは、セードルフがワールドカップ期間中にクーマンとまったく接触していなかったことだ。それは分かっている。そうした話は以前から出ていたが、今になって確認された」と、ドリーセンは切り出した。

「いったいどうしてそんなことがあり得るんだ？ 彼（セードルフのこと）はフットボールコミッショナーだ」と、サッカー部門トップは続けた。

「彼はモロッコ戦（1-1、PK戦の末に敗戦）にいたのに、試合後にお互い顔を合わせないものなのか？」と、ドリーセンは声に出して疑問を呈した。

「同じ目標に向かっているはずだろう？ 結局はすべて失敗に終わったが、あそこで彼らは本当に完全にお互いを無視していた。そうなると本当にこう思うよ。ばかげている、とね」と、ドリーセンは続けた。

「KNVBのコミュニケーションには、恐ろしいほど多くの問題がある。彼らが接触するすべての人たちに対しても、すでに契約している人たちに対してもだ」と、『デ・テレグラーフ』の記者は締めくくった。