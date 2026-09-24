サイード・アブ・ファルチが木曜夜、ネーションズリーグのオーストリア対イスラエル戦で奇妙な形で退場処分を受けた。20歳のFWは同点ゴールを決めた後、コーナーフラッグで銃を真似るパフォーマンスを見せ、その直後にピッチを後にすることになった。

アブ・ファルチは55分、クロスをヘディングで押し込んで1-1とした。その後のゴールパフォーマンスではコーナーフラッグをつかみ、それで発砲するようなジェスチャーを見せ、主審のゲオルギ・カバコフが介入した。

ブルガリア人レフェリーは、その3分前にもファウルでアブ・ファルチにイエローカードを提示していた。イスラエル代表FWはその祝福の仕方によって再び警告を受け、2枚目のイエローで退場となった。

そのためイスラエルは、試合残り時間を10人で戦うことになった。オーストリアはこの数的優位を最終的に終盤になってようやくゴールへと結びつけ、リンツでの一戦を3-1で制した。

決勝点となる2-1が生まれたのは90分。PSVのMFポール・ヴァナーが、左SBフィリップ・ムヴェネのゴールをアシストした。ムヴェネは過去にPSVと契約しており、現在はFSVマインツでプレーしている。

後半アディショナルタイム深くには、オーストリアの勝利がさらに広がった。FWササ・カライジッチが95分に3-1とし、イスラエルは退場劇の後、結局勝ち点を持ち帰れなかった。

アブ・ファルチにとって、イスラエル代表での出場はこれがまだ2試合目だった。6月初旬にアルバニア戦で途中出場し、代表デビューを飾っており、オーストリア戦で初ゴールを記録した。

20歳のFWは9月1日にコロラド・ラピッズへ移籍した。MLSクラブはマッカビ・テルアビブに500万ユーロを支払っており、アブ・ファルチは同クラブで52試合15ゴールを記録していた。







