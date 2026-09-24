サイード・アブ・ファルチが木曜夜、ネーションズリーグのオーストリア対イスラエル戦で奇妙な形で退場処分を受けた。20歳のFWは同点ゴールを決めた後、コーナーフラッグで銃をまねるパフォーマンスを見せ、その直後に退場となった。

アブ・ファルチは55分、クロスをヘディングで押し込み、1-1とするゴールを記録した。その後のセレブレーションでコーナーフラッグをつかみ、それで発砲するしぐさを見せたため、主審のゲオルギ・カバコフが介入した。

ブルガリア人レフェリーは、その3分前にもファウルによりアブ・ファルチにすでに警告を出していた。このイスラエル代表FWはゴールパフォーマンスでも再びイエローカードを受け、2枚目の警告で退場となった。

その結果、イスラエルは試合残り時間を10人で戦うことになった。オーストリアはこの数的優位を最終盤になってようやくゴールにつなげ、リンツで行われた一戦を3-1で制した。

決勝点となる2-1が生まれたのは90分だった。PSVのMFパウル・ヴァナーが左サイドバックのフィリップ・ムヴェネをアシスト。ムヴェネは過去に自身もPSVと契約しており、現在はFSVマインツでプレーしている。

さらにアディショナルタイム深くには、オーストリアの勝利がより確かなものとなった。FWササ・カライジッチが95分に3-1となるゴールを決め、イスラエルは退場処分の後、最終的に勝ち点を得られないまま終えた。

アブ・ファルチにとって、イスラエル代表での出場はこれがまだ2試合目だった。6月初旬にアルバニア戦で短時間の途中出場から代表デビューを果たし、オーストリア戦で初ゴールを記録した。

20歳のFWは9月1日にコロラド・ラピッズへ移籍した。このMLSクラブは、アブ・ファルチが52試合で15ゴールを記録したマッカビ・テルアビブに500万ユーロを支払った。







