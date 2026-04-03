衝撃的な離脱期間……アリ・ムジャルシのアジアのエリートたちとの旅は終わったのか？

アハリ・ジェッダのサポーターたちは、アジアチャンピオンズリーグのノックアウトステージ開幕を数日後に控えた今、右サイドバックのアリ・ムジャルシに関する衝撃的なニュースを受け取った。

ムジャルシはサウジアラビア代表に招集されていた際、特に先週火曜日にベオグラードのTSCスタジアムで行われたセルビア戦（試合終了間際に途中出場）で負傷した。この試合は「グリーン」ことサウジアラビア代表が1-2で敗れた。

サウジアラビア紙「アル・ヨウム」によると、このサウジ代表右サイドバックは太ももの負傷により、3週間の戦線離脱を余儀なくされる。その間、試合復帰に向けたリハビリプログラムを受ける予定だ。

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これにより、ムジャルシは土曜と水曜に行われるサウジ・ロシェンリーグ第27節および第29節のダムク戦とアル・ファイハ戦に出場できなくなる。

さらに深刻な事態として、この26歳の選手は、4月13日に行われるAFCチャンピオンズリーグ準々決勝でカタールのアル・ダヒルを破り、勝ち進んだ場合、チームが同大会で戦う大部分の試合に出場できなくなる。

もしアル・アハリが決勝に進出した場合、試合は4月25日、ジェッダのアル・インマー・スタジアムで行われるが、これは3週間の出場停止期間が終了した直後となるため、ムジャルシの出場は困難となる。

ムジャルシは今シーズン、アル・アハリの主力選手の一人と見なされており、各種大会で35試合に出場し、1ゴール5アシストを記録している。