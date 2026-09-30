kickerの報道によると、シュトゥットガルトでは今季終了後に大規模な刷新が避けられそうにない。人件費が3年間で1億500万ユーロから1億6300万ユーロにまで増加しており、今季はさらに大幅に高くなる見込みだからだ。

これは、2028年に契約満了を迎えるジェフ・シャボー（28）、マクシミリアン・ミッテルシュテット（29）、ヨシャ・ヴァグノマン（25）、アンジェロ・シュティラー（25）、アタカン・カラゾル（29）、クリス・フューリヒ（28）、エルメディン・デミロヴィッチ（28）、ラモン・ヘンドリクス（25）の契約状況と衝突するという。今季の開幕とともにキャプテンマークと定位置の両方を失ったカラゾルを除けば、いずれも先発候補となる戦力だ。

関係する全選手と契約延長を結べば、kickerによれば「予算を圧迫する」ことになるという。さらに同専門誌は、選手たちはすでに「そろそろ再販価値について議論してもいい年齢にある」と記している。

VfBシュトゥットガルト、交渉で例外は1人のみ

報道によると、少なくともシャボー、シュティラー、フューリヒ、カラゾル、ミッテルシュテット、ヴァグノマン、そしてトルコから好条件のオファーを受けていたとされるデミロヴィッチについては、ひとまず1月まで話し合いは予定されていないという。kickerはさらに、「首脳陣はパフォーマンスの推移を非常に注意深く見極めたいと考えており、加えて財務面での計画可能性も関わっている」と伝えている。

VfBは4試合で勝ち点3と、低調なシーズンスタートを切った。そのため冬には、シュヴァーベン勢が再び国際大会出場権争いに加わることができるのかが見えてくるはずだ。その時点でのそれぞれの傾向が、今後の陣容計画を左右することになりそうだ。

唯一の例外はラモン・ヘンドリクスになる見通しで、スポーツ担当取締役ファビアン・ヴォールゲムート率いる首脳陣は、彼とはより早い段階で契約延長交渉に入る可能性があるという。というのも、このオランダ人DFはすでに昨季、多くのクラブの関心を集めていたとされるからだ。その中にはBVBも含まれていた。