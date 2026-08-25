kickerの報道によると、ムシアラはBVBとのフランツ・ベッケンバウアー・スーパーカップ（2-1）に続き、来週金曜夜のブンデスリーガ開幕戦も欠場する見通しだという。VfBシュトゥットガルト戦でも、この23歳はメンバー外になる見込みだ。一方、Bildは、少なくとも第2節のFCシャルケ04戦で復帰する可能性があると報じている。





ムシアラはRBライプツィヒ戦と1.FCハイデンハイム戦という2試合続けてのテストマッチで一時的に倒れ込み、その後、自身がいわゆる欠神発作に苦しんでいることを公表していた。

「欠神てんかんは、意識を司る間脳の一部である視床で生じます。ここに機能障害があると、何の前触れもなく反応できなくなることがあります」と、ミュンヘン・シュヴァービングのニューロセンターに所属する神経科医のレギーナ・ベッカー博士はSPOXに対し、ムシアラの病状について説明した。「脳は異常な状態に入り、ニューロンが制御不能なまま発火し、視床と、私たちが物事を意識的に知覚するいわゆる大脳皮質との間のコミュニケーションが遮断されます。患者は自分の周囲の環境を認識できなくなり、ぼう然と一点を見つめたり、ムシアラのケースのように倒れてしまうことさえあります。周囲からは、患者が凍りついたように見えることが多いのです」

バイエルンはジャマル・ムシアラの病気を把握していた

ムシアラはすでにかなり前からこの神経機能障害に苦しんでいるという。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルもこれを認め、クラブもチームメートも常に事情を把握していたと強調した。 テストマッチでの衝撃的な出来事は、投薬内容の変更の結果だったという。この調整を今後これ以上のトラブルなく進めるため、ムシアラはBVBとのスーパーカップ前に、ひとまずチーム練習と試合から外された。

「彼がプレッシャーなく調整を進められるようにする、それだけだ。こちらが余計なことをしないためでもある。ただそれだけだ」と、ヴァンサン・コンパニ監督は先週金曜に語った。さらに「どう対処すべきかは分かっている。今週は個別練習になる」と明かした。

また、エーベルはムシアラが長期離脱するのかという問いに対し、同時に安心材料も示そうとした。「リスクは最小限だ。世の中に完全に排除できるリスクはない」とエーベルは語った。同時に、ムシアラは「いい方向に進んでいる」と強調し、クラブはこのテーマへの対応においてすでに豊富な経験があるとした。

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コンパニ監督、ジャマル・ムシアラの「大きな進歩」を強調

ムシアラにとって、今回の新たな健康面での後退は痛いタイミングでの出来事だ。昨季、このスーパースターは重い腓骨と足関節の負傷の後遺症により、クラブW杯では本来のパフォーマンスからは程遠く、DFBのユニフォームを着たW杯でも自らのポテンシャルを十分にピッチで示すことができなかった。新シーズン開幕とともに、すべてが好転するはずだった。しかし、この特別な才能の持ち主は、なおも辛抱を強いられそうだ。

それでもコンパニ監督は、近いうちの復帰後には「魔法」を取り戻した万全のムシアラが見られるはずだと示唆した。「彼がこの夏、大きな進歩を遂げたのは分かっている。プレーした時間を見てほしい。彼は、うちのベストプレーヤーたちと同じレベルではなく、その一段上のことをやっていた。パリ戦での負傷以降、ああいうジャマルを私たちは見ていなかった」と、ベルギー人指揮官は称賛した。

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