2-2で迎えた後半アディショナルタイム7分、ホームのテネリフェは自陣からのロングボールでカウンターを仕掛けた。パスを受けようとしたFWデ・ミゲルは、ボールを見つめながら相手ゴールに向かって全力で走っていた。

しかし、センターラインを越えて間もなく、30歳の走りは突然止まった。同じく全速力でボールに向かい、ジャンプしてクリアしようとしたアンドラのGKヘスス・オウォノと激しく衝突したのだ。オウォノには直ちにレッドカードが提示され、デ・ミゲルは地面で身をよじって苦しんだ。負傷したデ・ミゲルのもとに最初に駆け寄ったのはアンドラの選手だった。デ・ミゲルの様子を見ると、すぐに慌てて手を振り、タッチラインに向かって身ぶりで合図を送り始めた。

スペインメディアの報道によると、デ・ミゲルは病院へ向かう救急車の中で心停止に陥り、救急隊員によって蘇生された。CDテネリフェの発表によれば、デ・ミゲルはヌエストラ・セニョーラ・デ・カンデラリア大学病院に搬送され、頭部と胸部に重いけがを負ったものの、「容体は安定している」という。

両チームの選手たちはこの出来事に明らかに動揺し、デ・ミゲルのチームメートの中には涙を浮かべる選手もいた。主審のマヌエル・ペレスは、オウォノに退場を命じた後、直ちに試合を中止した。

ヘスス・デ・ミゲルの現在の容体は？

FCアンドラは声明で「今日の試合中に深刻なアクシデントに見舞われたヘスス・デ・ミゲルに、私たちのありったけの力と心からのエールを送りたいと思います。一日も早い回復を願っています」と述べた。

その夜には、最多優勝を誇るレアル・マドリー、バレンシアFC、ラージョ・バジェカーノをはじめ、スペインのさまざまなリーグに所属する多くのクラブが見舞いの言葉を寄せ、回復を願った。

しかし、その後デ・ミゲルは危篤状態となっている。所属クラブが火曜朝に発表したところによると、30歳のデ・ミゲルは病院で一夜を過ごす間に「神経学的な状態が悪化した」。詳しい情報は追って発表されるという。