2-2で迎えた後半アディショナルタイム7分、ホームのテネリフェは自陣からのロングボールでカウンターを仕掛けた。パスの先にいたのはFWデ・ミゲル。ボールを見つめながら相手ゴールへ向かって疾走した。

しかし、ハーフウェーラインを越えた直後、30歳のデ・ミゲルの走りは突然止まった。同じく全速力でボールを追い、ジャンプしてクリアしようとしたアンドラのGKヘスス・オウォノと激しく衝突したのだ。オウォノには即座にレッドカードが提示され、デ・ミゲルは地面に倒れて苦しんだ。最初に負傷したデ・ミゲルのもとへ駆け寄ったアンドラの選手は、彼の様子を見るなり、興奮した様子で手を振り、タッチラインに向かって合図を送り始めた。

スペインメディアによると、デ・ミゲルは病院へ向かう救急車の中で心停止に陥り、救急隊員による蘇生を受けた。CDテネリフェの発表によれば、デ・ミゲルはヌエストラ・セニョーラ・デ・カンデラリア大学病院に搬送された。頭部と胸部に重い負傷を負ったものの、容体は「安定している」という。

両チームの選手はこの出来事に明らかにショックを受けており、デ・ミゲルのチームメイトの中には涙を浮かべる者もいた。主審のマヌエル・ペレスは、オウォノに退場を命じた後、直ちに試合を打ち切った。

FCアンドラは声明で「今日の試合中に重大な事故に遭ったヘスス・デ・ミゲルに、私たちの力のすべてと心からの思いを届けたい。一日も早い回復を願っている」と述べた。

その夜、スペインのさまざまなリーグに所属する多くのクラブが見舞いと回復を願うメッセージを寄せた。その中には最多優勝を誇るレアル・マドリー、FCバレンシア、ラージョ・バジェカーノも含まれていた。