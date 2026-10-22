ヴィニシウスは試合の大半で期待に応えられず、ゴールの脅威となる場面もほとんどなかった。チームの4得点にも絡んでいない。最も目立った場面は前半終了間際のシュートだったが、ライプツィヒのGKマールテン・ファンデフォールトの好セーブに阻まれた。

ブラジル人FWが現在いかに調子を落としているかは、あるデータが物語っている。データ提供会社のOpta によると、ヴィニシウスは2試合連続でドリブルを一度も試みなかった。これはキャリアで初めての不名誉な記録だ。相手選手との直接対決は本来、26歳の大きな武器だ。それまでの公式戦309試合で、1対1を仕掛けなかったのはわずか3回だった。

ヴィニシウスは約70分で交代。代わって出場した元ライプツィヒのヤン・ディオマンデが、たちまち自ら試合を決定づけた。まず83分にキリアン・エンバペの3点目をお膳立てすると、その4分後には見事なボレーで4-1の最終スコアを確定させた。ザクセン州のチームではティディアム・ゴミスが一時は一矢を報いるゴールを決めた。レアル・マドリーの残る得点はベルナルド・シウバとアルダ・ギュレルが記録した。

ヴィニシウス・ジュニオールはそのままロッカールームへ。ジョゼ・モウリーニョが率直に語る

試合後、モウリーニョは「ヴィニシウス・ジュニオールを交代させたのは、私が不満だったからではない。ベンチに力のある選手がいて、ヤンやエンドリッキのような新たなエネルギーが必要だったからだ。それには慣れなければならない」と明言した。ポルトガル人指揮官は、負けず嫌いなウインガーの反応に対する懸念も一蹴した。「ヴィニシウス・ジュニオールが悲しんでいるなら、それは個人的なことだ。私は彼のパフォーマンスに満足している。彼への期待は常に高く、違いを生み出すことが求められている」と強調し、「より大きな守備の役割を担った」とも評価した。

交代後、ヴィニシウスはすぐにロッカールームへ向かった。 その後、インスタグラムに投稿した写真には、意味深で物思いにふけるような言葉を添えた。「一瞬一瞬を生きる。すべては過ぎ去る」

ヴィニシウスのプレーについては、数週間前から評価が分かれている（公式戦11試合で4ゴールに関与）。 最近では、レアル・マドリーのユニフォームを着ているのは替え玉ではないかという、荒唐無稽な陰謀論まで広まっている。さらに、ヴィニシウスを欠いたブランコスの攻撃陣は最近、見事に機能していた。ヴィニシウスは10月10日に受けたレッドカードにより11月21日まで出場停止で、次の日曜日に行われるバルセロナとのクラシコも欠場する。

ジョゼ・モウリーニョ、ヴィニシウス・ジュニオールのために特別に例外を設ける

先週末のセビージャ戦に4-1で勝利した際もそうだった。エンバペの背後に並ぶ攻撃的な3人はエンドリッキ、ギュレル、ディオマンデだった。ヴィニシウスにはチャンピオンズリーグの出場資格があるものの、ライプツィヒ戦でこの4人が好プレーを見せたためベンチに座るのではないか。そうした憶測を払拭するためだったのか、モウリーニョは試合終了直後、批判を浴びる教え子について特例を設けた。「こういうことは好きではないが、ほとんど避けられない状況なので言う。彼は水曜日に先発する。チャンピオンズリーグは、試合に出ず練習するだけにならないよう、彼のモチベーションを保つ機会になる」と語った。

ヴィニシウスが再び自身をアピールできる機会は、11月4日まで訪れない。この日、レアル・マドリーはチャンピオンズリーグで格下のAEKアテネと対戦する。同時に、代表戦期間と出場停止期間が終わった後の先発の座に向けてアピールする最後の機会でもある。

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「つらいことだ」。ジョゼ・モウリーニョにはもう一つの課題も

それまで、エンバペに加えて、とりわけギュレルとディオマンデは先発が有力だろう。ジュード・ベリンガムが再び中央のやや低い位置でプレーするなら、右ウイングにはエンドリッキ、あるいは万能型のフェデリコ・バルベルデが起用される可能性もある。モウリーニョは最近、バルベルデを2度右サイドバックで起用した。新加入のデンゼル・ダンフリースと、ベンチに座ることが続くトレント・アレクサンダー＝アーノルドがともにメンバー入りしていたにもかかわらずだ。キャプテンがクラシコでも右サイドバックを務める可能性は十分にある。

ライプツィヒ戦後、モウリーニョはその件に関する質問をすべて退けた。「バルセロナ戦でバルベルデを右サイドバックに起用するか？ 日曜日の試合については話さない。聞かないでくれ。フェデがクラシコで右サイドバックとしてプレーするかどうかは明かさない。今も土曜日も言わない。彼は今夜、素晴らしい試合をした。私が言えるのはそれだけだ」と述べ、選手層の厚さにも触れた。「素晴らしい右サイドバックを2人外して、フェデを右サイドバックに起用するのはつらいことだ」

一方、バルサは火曜日に今季初黒星を喫した。ハンジ・フリック監督率いるチームは、壮絶な打ち合いの末にPSGに2-4で敗れた。リーグ戦では9試合全勝で首位に立ち、宿敵との差は6ポイントとなっている。