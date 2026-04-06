衝撃的な決断…アッレグリ監督、ナポリ戦でリャオとポリシッチをベンチ外にした理由を説明

ミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は、今シーズンのセリエA優勝争いから脱落したことを認めた。

これは、月曜日にセリエA第31節で行われたナポリ戦に0-1で敗れたことを受けた発言だ。 セリエAはstc



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試合後のコメントで、イタリアの「DAZN」が報じたように、アッレグリ監督は次のように語った。「優勝争いはもう我々の手にはないが、チャンピオンズリーグ出場権獲得という目標を達成するために、まだやるべきことは残っている。」

さらに彼は次のように付け加えた。「この試合はチャンスが少なく、たった1つのプレーが勝負を分けるだろうと感じていた。ナポリはその状況を見事に利用した。ゴールが決まった瞬間、我々の守備陣は正しい位置にいたが、後半は攻撃をより素早く仕上げるべきだった。しかし我々は躊躇してしまい、相手にスペースを塞がれる隙を与えてしまった。」

これまで一緒にプレーしたことのない2人の攻撃的選手を先発で起用したリスクについて、アッレグリ監督は次のように説明した。 「エンコンコとフォルクログは良い試合をしたと思う。クリストファーはチームのために働き、2度のチャンスを作った。彼のような選手には、そのうちの1つを決めなければならない」



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さらに彼は続けた：サッカーとはこういう局面の連続だ。チーム全体は良くプレーした。前半にスピナツォーラに1本のシュートを許したが、あれは通すべきではなかった。いくつかのリバウンドに苦しんだが、相手陣内で3、4回ボールを奪い返した。しかし、パスミスが発生し、この精度の欠如が影響している。目標を達成するためには改善が必要だ」。

今後4-3-3のフォーメーションを採用する可能性について、アッレグリ監督は次のように語った。「このシステムを試すことは可能だが、選手たちのコンディション次第だ。ポリシッチは金曜日に代表戦から戻ったばかりで、レアオは2週間欠場し、部分的なトレーニングを2回しかこなしていない。彼を早く起用することもできたが、 しかし、しばらくは現在の布陣を続けることを選んだ。残念ながら、ラファはシーズンを好調にスタートさせたものの、相次ぐ怪我に悩まされている」

そしてこう締めくくった。「インテルには9ポイント差をつけられ、ナポリにも追い上げられている。我々は自分たちに集中し、一戦一戦を戦っていかなければならない。現在は目標に向かって進んでいるが、事態は1週間や2週間で決着するものではない。試合に勝ち続けることで、優位性を維持していく必要がある」。



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