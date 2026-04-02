衝撃的な暴露：「モニカ・ゲウゼはローレンスとの交際中、…と浮気していた」

モニカ・ゲウゼがアルメレ・シティのディフェンダー、ジェームズ・ローレンスと不倫していたと、イヴォンヌ・コルデウェイヤーが自身のインスタグラムで報じている。

「ジュースの女王」は自身のインスタグラムで、ウェールズ人選手が所属するアルメレ・シティのロッカールームから情報を得たと記している。





「モニカとラッパーのケビンとのロマンスは、ずっと前から続いていた。彼女はジェームズと交際中、彼と浮気していた。それが、ジェームズがアルメレのチームメイトたちに語った内容だ。彼はそのことでひどく苦しんでいた。チームメイトによると、彼はかなり動揺していたそうだ。」

「モニカとジェームズの破局は、彼にとって青天の霹靂だった」と彼女は続ける。このインフルエンサーは、アルメレ・シティのキャプテンであるジェームズに対し、自分が別の男性に恋をしてしまったと自ら打ち明けたという。

現在、ゲウゼはラッパーのケビンと交際中だが、2人は公の場には姿を現していない。

ローレンスは2024年の夏からアルメレ・シティでプレーしている。今シーズン、このセンターバックはすでにクラブのために「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」の試合に22試合出場している。







