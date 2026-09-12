土曜日午後に行われたトゥヴェーデ・ディヴィジーのVVアイセルメールフォーヘルス対GVVVは、0-2の時点で正式に中止となった。アイセルメールフォーヘルスの選手クイエルモ・デュマイが、ハーフタイムに顔を殴られたことを受けてのものだった。

その時点でGVVVが0-2とリードしていた。両クラブはロッカールームへ向かい、その際に問題が起きた。RTV Utrechtによれば、デュマイは選手用トンネルに入るところで顔を殴られたという。誰がその一撃を加えたのかはまだ明らかになっていないが、写真では被害の大きさが見て取れる。デュマイの顔は血まみれで、歯を数本失っている。

デュマイはこの夏、GVVVからアイセルメールフォーヘルスへ移籍した。そのため古巣との対戦だった。この出来事を受け、アイセルメールフォーヘルスは試合を続行しないことを決め、被害届を提出することにした。

GVVVの会長ハンス・スヒンケルは、試合中からたびたび緊張が高まっていたのを目にしていたという。「写真は見たが、まず思うのは『何があったんだ？』ということだ。何が起きたのかを知りたい」と、RTV Utrechtに語っている。

「それはこれから分かるだろう。今は調査が進められていると思う。実際に被害届も出されている。しかし、何が起きたのか私は分からないので、それについて判断を下すことはできない」

「その一撃を加えたのはアイセルメールフォーヘルスの選手ではなかったと思う。ただ、きっかけが何だったのかはもちろん分からない。だが、何があったにせよ、決して正当化できることではない。その点ははっきりさせておきたい」

「GVVVにとって何らかの影響が及ぶ可能性は十分にある。ただ、それはKNVBに委ねたい。私はその分野の専門家ではない」とスヒンケルは締めくくった。