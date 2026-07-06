衝撃的な数字…ワールドカップでロナウドの「自己中心性」を示す恐ろしい統計！

ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドは2026年W杯でも注目されているが、サッカー統計サイト「オプタ」が発表したある歴史的ランキングで首位となり、ネガティブな記録として話題になっている。

本日夕方のベスト16でスペイン戦に臨む。

1966年のデータ集計開始以来、1大会でアシストなし最多シュート記録を更新した。

今大会では17本シュートを放ったが、チームメイトに1度もチャンスを作れず、この指標で歴代トップとなった。

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2位は1998年大会で15本シュートしたスペインのアルベルト・ガルシア・アスピ。3位は1974年大会のポーランド、イェジ・ゴルゴンと2010年大会の南アフリカ、カティレゴ・ムフェラで、それぞれ13本だった。

ロシアのデニス・チェリシェフも2018年大会で13本シュートしながらチャンスを1つも作れず、このリストに入った。

この数字は、ペナルティエリア内での攻撃がロナウドに依存していることを示している。ポルトガル代表のキャプテンは、チャンスがあればまずシュートを狙うため、アシストが少ない傾向がある。

今大会でも3得点をマークし、通算11ゴールで大会屈指のスターであり続けている。