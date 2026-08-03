国際サッカー連盟（FIFA）会長を取り巻く危機の高まりを映し出す注目すべき展開として、フランスのエマニュエル・マクロン大統領がこの問題に個人的に介入し、ジャンニ・インファンティノ氏と直接連絡を取り、ワールドカップの商業権を民間投資家に開放する計画への明確な反対を表明した。

フランス紙「レキップ」が明らかにしたところによると、マクロン氏は通話の中で、この物議を醸す改革案への断固たる拒否を表明した。この改革案は世界サッカーの運営機関内で広範な反発を引き起こし、最終的にインファンティノ氏を計画撤回へと追い込んだ。

フランス大統領はインファンティノ氏への連絡にとどまらず、アフリカサッカー連盟のパトリス・モツェペ会長にも連絡を取り、欧州サッカー連盟（UEFA）とそのアレクサンデル・チェフェリン会長が擁護した立場への全面的な支持を表明した。両者はこの計画に反対する運動を主導していた。

フランス政府に近い筋は同スポーツ紙に対し、「大統領はこの件に積極的に関与している。まさに、連帯とスポーツにおける実力主義の原則を特に問題視した欧州スーパーリーグ構想に強く反対したのと同じだ」と述べた。

マクロン氏の直接的な介入は、世界サッカーの民営化の試みに対する欧州の懸念の大きさを示す指標であり、FIFAはその決定の透明性や商業的方向性をめぐって高まる批判に直面している。

「FIFAフォワード・エンタープライズ」計画は、ワールドカップの商業権の一部を民間投資ファンドに売却することを目指しており、この取引は数十億ドルをもたらすと見込まれていたが、世界最重要のサッカー大会に対する支配権を失うのではないかという懸念を引き起こした。

マクロン氏の立場は、2021年の欧州スーパーリーグ構想への以前からの反対と一致している。同構想は発表から数日後に、大衆と政治からの多大な圧力によって崩壊した。欧州サッカーにおける公平性と競争性の原則に対する脅威とみなされたためである。

これらの展開はインファンティノ氏を厳しい立場に追い込んでいる。とりわけ、FIFAの運営における抜本的な改革と、同氏が国際組織の会長に就任して以来推し進めてきた商業的方向性の見直しを求める声が高まっているからだ。