衝撃的な展開…カシージャスがモウリーニョを驚かせる

ここ数週間、レアル・マドリード関係者はジョゼ・モウリーニョ監督の復帰に反応を示してきた。

取材に応じた現役選手たちは全員が、このポルトガル人監督の下でプレーできることへの喜びと意欲を表明した。今回、元選手の一人も見解を述べた。

イケル・カシージャスは、モウリーニョの初任期間中に注目された選手だったが、ベルナベウを去る直前に監督と対立していた。

しかし、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が伝えたダゾンへのインタビューでは、カシージャスはその件を乗り越えた様子を示した。

彼は「これは良いことだ。クラブがジョゼを招いたのは正しい判断だ。彼に幸運を祈る。彼が好結果を残し、それがマドリードのためになることを願う」と語った。

関連記事：マンチェスター・シティ、マルムシュ獲得計画を中断

カシージャスは最近、ブラジルのレジェンド、ロマーリオとのインタビューで、モウリーニョとの確執についても語っている。

同インタビューでは、2012-2013シーズン終盤にディエゴ・ロペスに先発の座を奪われた経緯も語った。

彼は「チームキャプテンとしてキャリアで最もつらい時期だった。常に話し合い、多くの問題に対処したが、最終的には関係は決裂した」と語った。

2シーズン連続無冠を受けたクラブは、モウリーニョの復帰を決断。再び成功を収めるには、抜本的な改革が不可欠だ。

関連記事：

レアル・マドリードの隠れた内紛…ペレス会長は不変の掟を破るのか？