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オランダのPSVが、レアル・マドリーとの一戦でサポーターが受けた扱いをめぐり、欧州サッカー連盟（UEFA）とレアル・マドリーに抗議した。この試合は高リスクに分類され、マドリード政府代表部は警備のために1800人以上を動員していた。

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発端となった出来事は、あるサポーターが「サンティアゴ・ベルナベウ」のスタンドで自身と息子のために隣り合った2席を予約していたことにさかのぼる。アウェイサポーター用のセクションで、父親には631番、息子には625番の座席が割り当てられていた。

ところが、火曜日のレアル・マドリー対PSV戦を観戦しに向かった2人は、入場場所を定めた運営上の規定により、別々に入場しなければならないと告げられた。結局、2人は涙を流すことになった。

PSVのサポーター協会は声明でこの出来事の詳細を明かし、マドリードでクラブのサポーターが受けた扱いを説明した。苦情は入場待ちの列から始まり、アウェイサポーター用スタンドのトイレにまで及んだとし、「我々はサッカーのファンであって、犯罪者ではない」と強調している。

PSVサポーター、クラブに対応を要求

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PSVのサポーターは、長時間の待機や、列に並んでいる最中に警棒で首の後ろを殴られたことを非難した。

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彼らの説明によると、最初の検問所でチケットとパスポートの確認が行われ、その後、厳重な身体検査を受けた。その際、モバイルバッテリーや口紅、電子タバコなど一部の所持品を引き渡さざるを得なかったという。

措置はそれだけにとどまらなかった。入場時にも再び検査を受けるよう求められ、トイレに向かう際にさらに検査を受けた者もいたという。

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同協会はまた、売店などのエリアを通った後に座席へ戻るため、サポーターは再びパスポートとチケットを提示しなければならなかったと付け加えた。

PSVのクラブ広報担当者が『アイントホーフェンス・ダッフブラット』紙に語ったところによると、PSVはその後行われたレアル・マドリーおよびUEFAとの会合で、この件について抗議したという。

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サポーター協会は、欧州各地のサッカーファン団体を通じて、被害を受けたサポーターの体験をUEFAに届けたい考えだ。

マドリード政府代表部は、アウェイサポーター4225人の来場が見込まれていたこの試合に向けて警備計画を実施すると発表していた。治安当局が作戦を統括し、警察官、救急隊員、警備員、両クラブのスタッフなど1800人以上が参加した。

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レアル・マドリーの本拠地でこうした事態が起きたのは今回が初めてではない。2025年9月16日に行われたチャンピオンズリーグのマルセイユ戦でも、フランスのクラブのサポーターが入場する際に同様の出来事があった。

その際は国家警察が警戒線を敷き、レアル・マドリーの民間警備員がサポーターを一人ずつ検査した。一部はシャツや靴を脱ぐよう求められ、モバイルバッテリー、電子タバコ、ライター、ボトルが没収された。試合前にはスタジアム周辺の警察に対する非難も報じられていた。