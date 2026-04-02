エジプトサッカー協会は、エジプト代表のイスラム・イッサ選手が膝の前十字靭帯断裂を負ったと発表した。これにより、3ヶ月以内に米国、カナダ、メキシコで開催される2026年ワールドカップへの出場が不可能となった。

30歳のイスラム・イッサは、ワールドカップに向けた準備の一環として、一昨日の火曜日の夕方、エスパニョール・スタジアムで行われたスペインとの親善試合（0-0の引き分けに終わった）中に、膝に重傷を負った。

エジプト代表のフサム・ハサン監督は、68分にイッサを交代させ、代わりにハイサム・ハサンを投入せざるを得なかった。

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イッサは水曜日の記者会見で、膝の前十字靭帯断裂の報道は事実無根であると述べ、カイロに戻り次第、直ちに検査を受けると語っていた。

しかし、サッカー連盟は木曜日に公式声明を発表し、セラミカ・クレオパトラ所属の同選手が前十字靭帯断裂を負ったことを確認した。通常、このような怪我の回復には最大6ヶ月を要するため、ワールドカップへの出場は不可能となる。

サッカー連盟は声明の中で、「エジプト代表チームが今朝カイロに到着した後、イスラム・イッサ選手が直ちに受けた画像検査の結果、左膝の前十字靭帯断裂が確認された」と述べた。

セラミカ・クレオパトラ所属のイッサは、ファラオズ（エジプト代表）のメンバーとしての実力を証明していたため、彼の離脱はワールドカップを控えたホッサム・ハッサン監督の采配に混乱をもたらすと見られる。

ハサン監督はイスラム・イッサの能力を高く評価しており、キャプテンのモハメド・サラーが不在だった直近のインターナショナルブレイク中のサウジアラビア戦およびスペイン戦という親善試合において、彼にエジプト代表の先発メンバーとして出場する機会を与えた。

イッサはこのチャンスを最大限に活かし、最高のパフォーマンスを披露した。ファラオズの4得点のうち1点をサウジアラビア戦で挙げたほか、スペイン戦でも好プレーを見せた。

イッサはエジプト代表で6試合に出場しており、サウジアラビア戦で決めたゴールは、現時点で代表レベルでの唯一の得点となっている。