元ユーゴスラビア代表FWラディ・ボグダノヴィッチ氏（現セルビアのテレビ局スポーツ解説者）が、2026年ワールドカップのベルギー対イラン戦の解説中に黒人選手へ露骨な差別発言をし、大きな物議を醸した。この騒動は「メディアスキャンダル」と呼ばれている。」と報じられた。

66分、ベルギーDFネイサン・ンゴイが退場した件について問われると、彼はこう語った。「このレベルで最終ラインのDFがセットプレーをミスし、退場するとは…… 私は人種差別主義者ではないが、黒人選手は60～80分以上集中できないと前から言っている」と語った。

彼は発言を撤回せず、こう付け加えた。 「もっと詳しく話せというなら、話します。彼らもミスを犯す。全員がそうだとは言わないが、多くは集中力を保てず、こうした事態になる」と主張した。この発言はSNSで大きな怒りを呼んだ。

旧ユーゴスラビア代表として3試合2得点を挙げた同氏は、セルビアのスポーツメディアではおなじみだが、国際サッカー連盟（FIFA）や欧州サッカー連盟（UEFA）がスタジアム内の人種差別撲滅を進める中で、倫理的・職業的な論争の渦中にある。

これらの発言は、2026年ワールドカップで多様な人種の選手が参加すると見込まれる時期に、スポーツと人道の価値観を侵害するものとして批判されている。

セルビア国営放送RTSはいまだ公式コメントを発表していない。一方、SNSでは解説者の職務停止を求める声や、国際機関による調査と再発防止策を求める声が上がっている。