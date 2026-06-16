衝撃的なサプライズ…レナール氏が大統領令でチュニジア代表監督に就任

チュニジアサッカー連盟は、サブリ・ラムシの後任としてフランス人のエルベ・レナールをチュニジア代表新監督に任命したと発表した。 「カルタゴの鷲」が2026年ワールドカップ初戦でスウェーデンに1-5で大敗した直後の措置だ。

日本戦を前に戦術的安定を取り戻すための措置で、大会の行方を左右する一戦となる。

レナールは火曜にメキシコ入りし、到着直後に代表練習を指揮する。運命の日本戦まで時間なく、選手たちの自信回復と戦術修正が急務だ。

BBCや英紙ガーディアンで活動するフランス人ジャーナリスト、ロマン・ムリーナ氏によると、この契約はチュニジア政府の最高レベルが直接支援したという。

ムリーナ氏はSNSで「レナール招聘は大統領府が承認・資金も確保し、サッカー連盟は関与していない」と明かした。

一方、フランスの「RMC Sport」は、57歳のフランス人監督が、スウェーデン戦敗退を受けてチュニジアサッカー協会会長が主導した迅速な交渉の末、2026年ワールドカップ終了までチュニジア代表を率いることで合意したと報じた。

レナールは3大会連続で本大会に臨む。2022年にはサウジアラビアを率い、グループリーグでアルゼンチンに2-1で勝利し大会最大のサプライズを生んだ。

彼は困難な状況で成果を上げる名将として知られ、アフリカでザンビア、コートジボワール代表を率いてアフリカネイションズカップ制覇を達成した。 2012年にはザンビア代表、15年にはコートジボワール代表をアフリカネイションズカップ制覇に導いた。

チュニジアのサポーターたちは、このベテラン監督が短期間で豊富な経験を代表チームに伝え、「カルタゴの鷲」に闘志と自信を取り戻し、日本戦までにチームバランスを回復させ、希望をつなげてくれると期待している。