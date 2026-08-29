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ライブ
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翻訳者：

「衝撃的だ！」リバプール対ノッティンガム戦の主審に痛烈な批判

リヴァプール 対 ノッティンガム・フォレスト
リヴァプール
ノッティンガム・フォレスト
プレミアリーグ
スティーブン・ジェラード
S. Warnock
イングランド

論争を呼ぶ決定が疑問を投げかける

リバプール対ノッティンガム・フォレストの試合の審判団の対応は、リバプールのアンドニ・イラオラ監督と、同クラブの元スターであるスティーブン・ジェラードおよびスティーブン・ワーノックを驚かせた。彼らが、アウェイチームが2点目を挙げることになるPKが与えられる数分前に、リバプールが3人同時に交代させる措置を妨げる形となったからだ。

土曜に行われたプレミアリーグ第2節のリバプール対ノッティンガム・フォレストの試合は、2－2の引き分けに終わった。

リバプールの元キャプテン、スティーブン・ジェラードは、PKの判定そのものについては何ら異議を唱えることはできないと考えているが、交代を巡るイラオラの怒りには共感を示した。

ジェラードはTNT Sportsにこう語った。「あのいら立ちは理解できる。この時代に、これほどのテクノロジーがありながら、3人同時の交代に3分もかかるはずがない」

そして続けた。「だが、これは全体の問題の中では小さな問題だと思う。あれは防げる失点だったからだ」

リバプールおよびイングランド代表の元左サイドバック、スティーブン・ワーノックも、かつてのチームメイトの見解に同意した。

彼はBBCにこう語った。「アンドニ・イラオラは3人の交代を行いたがっていたが、副審がそれをしなかった」

さらに続けた。「あれで試合が完全に止まってしまうはずだった。第4の審判のひどい対応だ」

リバプールは、試合終了8分前にビクトル・ムニョスがクラブでの初ゴールを決め、勝ち点1をもぎ取ることに成功した。

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