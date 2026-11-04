数週間前に明らかになったPSGからの関心があるとの報道について問われたMFは、RTLとSkyにこう語った。「あれほどのビッグクラブでいつかプレーできたら、もちろん大きな夢がかなう。パリがどれほど大きなクラブかは、誰もが知っていると思う。レアル、バルサ、アーセナルと並ぶ世界最高のクラブの一つだ。そういうクラブでプレーすることを目指しているのは僕だけじゃない。多くのサッカー選手がそうだ」

マザは「いつか絶対にチャンピオンズリーグで優勝したい。それはもちろん目標の一つ。そして、いつか世界最高の選手たちの仲間入りをし、バロンドールを獲ることが僕の夢だ。そのために努力している」と続けた。一方、フロリアン・ヴィルツと比較されることについては、うれしく感じているという。「僕はむしろ前向きに受け止めている。もちろんだよ。多くの人が言うように、自分にはフロ・ヴィルツのような部分があると言われるのはうれしい。フロのようなワールドクラスの選手について『彼にはフロに通じるものがある』と言われるのは、もちろん素敵なことだ」

また、バロンドール授賞式で最優秀若手選手に贈られるコパ・トロフィーの投票において、リオネル・メッシがただ一人マザに票を投じたことも、励みになっているという。同賞は最終的にバルセロナのラミン・ヤマルが3年連続で受賞した。「リオネル・メッシに選んでもらえたことは、僕にとって大きな名誉だ。特別なことだと思う。メッシのような選手に『彼には何かがある』と言ってもらえると、さらに大きなモチベーションになる」とマザは説明した。

同時にマザは、今季はバイエル・レヴァークーゼンで大きな成功をつかみたいと強調した。「今年は必ずタイトルを獲りたい。ヨーロッパリーグとDFBポカールだ。ブンデスリーガでは、絶対にチャンピオンズリーグ出場権を獲得したい」と語り、さらに「素晴らしいチームと素晴らしい監督がいる。全員が全力を尽くせば、達成できると思う」と力を込めた。

イブラヒム・マザは欧州屈指の有望株

20歳のマザは間違いなく欧州屈指の有望株であり、まだ始まったばかりの今季も、その能力の一端を何度も示している。公式戦12試合を終え、すでに7ゴールに関与。うち4ゴールは自ら決めた。ただし、それでもカルレス・マルティネス監督率いるレヴァークーゼンが、天才的な出来と不可解な不出来の間を揺れ動いていることに変わりはない。

8節を終えて勝ち点13の6位。直近では不調のシュトゥットガルトに2-4で大敗した。一方、ヨーロッパリーグでは3試合で勝ち点9と、満点の成績を収めている。木曜日にはオリンピック・マルセイユとの対戦が待つ。チームの不安定なパフォーマンスについて、マザは「何が足りないのかを言うのは難しい」と話し、こう続けた。「対戦相手はそれぞれ大きく違った。どちらかと言えば、僕たち自身の問題だと思う。それに、3試合で快勝した後に休みすぎて、『よし、4試合目も簡単に勝てる』と思ってしまったのかもしれない。でも、それ以外はサッカーにはつきもののこと。全部の試合に勝てるわけじゃない」

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イブラヒム・マザに契約解除条項はあるのか？ 契約はいつまで？

マザは2025年に、報道によれば1200万ユーロでヘルタ・ベルリンからレヴァークーゼンに移籍した。契約は2030年まで残っている。伝えられるところによると、契約解除条項は含まれていないという。そのため、移籍には多額の費用がかかることになる。

メディアの Skyによると、PSGはマザの獲得に向けて早ければ冬にも具体的な動きに出る可能性がある。パリ・サンジェルマンは、膝に重傷を負ったフヴィチャ・クヴァラツヘリアの代役を探している。ケルンのサイード・エル・マラも、フランスの首都に本拠を置くクラブの候補だという。