というのも、ネーションズリーグでイングランド代表がチェコに2-0で勝利した一戦で、2025年初めにトゥヘルが就任して以降わずか2試合目の代表戦となったアレクサンダー＝アーノルドが、アンソニー・ゴードンの先制点を見事にアシストした後、試合後にその得点者本人が思わずきわどい発言を口にしてしまい、すぐさま自ら訂正したからだ。

「彼にはイングランド代表で彼自身の歩みがあった。もっとプレーすべきだったのかもしれない」と、チェコ戦でのアレクサンダー＝アーノルドのパフォーマンスについて問われたバルセロナの攻撃的スターは語り、すぐにこう付け加えた。「ごめん、彼は実際にそうだった以上に、もっとプレーしたかったはずだ」

同時にゴードンは、ワールドカップ前に外されたレアル・マドリーのDFがスリーライオンズにもたらせる資質、そして最終的に自身のゴールを生んだアシストにつながった能力を改めて強調した。「ミスをするかもしれない状況でも、そのクロスを狙う能力と技術、そして勇気を持っている選手はほんのわずかしかいない。だから彼はあれほど優れているし、まさにその理由で僕はぜひ彼とプレーしたかった」とゴードンは述べた。

トゥヘルはW杯でアレクサンダー＝アーノルドを起用せず 予告されていた落選

一方のトゥヘルは、「彼がああした瞬間を生み出せることを一度も疑ったことはない」と強調し、「良いアシスト」だったこと、そして27歳の彼が「大きな助け」になったことを口にした。それでも、このドイツ人指揮官は数カ月前、「TAA」をW杯メンバーに選ばないという判断を意識的に下していた。予告されていた落選だった。というのも、トゥヘルの就任後、アレクサンダー＝アーノルドはスリーライオンズのメンバーから何度も外れていたからだ。

「我々が下したのは非常に難しい決断だった。彼の才能に疑いはないし、彼のキャリアにも、チームに何をもたらせるかにも疑いはない。難しい決断であり、おそらく厳しい決断でもある。そしてある意味では不公平ですらあるかもしれない。だが、こうした決断は下さなければならない。彼はそれを受け入れなければならない」と、トゥヘルは3月の時点でアレクサンダー＝アーノルドを再び外したことを説明しようとしていた。 さらに、秋にシステムを変更し、今回招集した選手たちの方がそのシステムにより適しているとも語っていた。

この判断はイングランドでほとんど理解を得られなかった。たとえばレジェンドのギャリー・リネカーは、ポッドキャスト『The Rest is Football』でこの非招集について、「個人的な何かがあるのだと思う。サッカー的にはその理由がないからだ」と発言。「リスペクトはあるが、彼のポジションには、彼と同じレベルでプレーしていない選手たちがいる。少なくともボールを持った時に関しては、間違いなくそうだ」と語った。

Getty Images

W杯敗退後のトゥヘルに批判集中 「純粋な臆病さだ！」

最終的にトゥヘルは、物議を醸したこのメンバー構成で、アレクサンダー＝アーノルドのほかフィル・フォーデンやコール・パーマーといった他のスター選手も欠いた中、W杯で準決勝まで進み、フランスとの3位決定戦という激しい一戦を制した。これは1966年の優勝以来、スリーライオンズにとって最高の成績だった。それでも、特にアルゼンチンとの痛恨の準決勝敗退後、トゥヘルには批判が集中した。

地元メディアは一斉に「純粋な臆病さだ」と断じた。トゥヘルが1-0でリードしながら守備一辺倒に切り替え、交代も守備的なものに終始した末、イングランドが劇的に1-2で敗れた時のことだ。ネーションズリーグのスタートも、世界王者スペイン相手に一時は2-1とリードしながら2-3で敗戦。アレクサンダー＝アーノルドに出場時間は1分も与えられなかった。

今回成功した代表復帰について、彼は火曜日の夜にこう語った。「この信念はずっとあったし、それをクラブレベルで証明することが大事だった。監督が僕にチャンスをくれた。今は、僕のパフォーマンスに満足してくれていることを願っている」