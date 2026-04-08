FIFAが再び批判されている。米加墨開催のW杯チケットは価格が高すぎると既に批判されていたが、今回の不満は当初の座席配置発表方法だ。

『The Athletic』の調査によると、FIFAは試合チケット約300万枚を複数カテゴリーで販売。最高額（カテゴリー1）のチケット購入者は、サイドライン沿いや最下段など好位置に座れると思われた。

しかし先日、席が割り当てられると状況は一変。多くのファンがコーナーやゴール裏に配置され、Category 1を買ったのにCategory 2のブロックになった例も。

1枚数千ドルも支払ったファンも多く、落胆は大きい。北米では席番を指定するのが一般的で、その失望はさらに深い。

被害者の一人は英メディアに「チケット代を払った後にルールを変えるのはおかしい。指定された席にお金を払ったのに、別の席を押し付けられている」と語った。別のファンも「欺瞞だ。騙された気分だ」と訴えている。

販売途中で座席ルールが変わったため混乱が広がっている。さらに、サイドライン沿いの好席は数千ドルするホスピタリティ・パッケージやスポンサー用に確保されているとみられる。

FIFAは声明で、これは誤解であり、ワールドカップのチケットはあくまで目安だと強調した。「チケットは座席の正確な配置を示すものではなく、利用規約には同一カテゴリーまたは同等の価値がある座席への変更の可能性が明記されています。」