『Sport Bild』は、アルネ・スロットに関する衝撃的なスクープを報じた。47歳のオランダ人監督は先週末、リヴァプールから解任された。その一因として、ロッカールームでの「傲慢な」振る舞いが挙げられている。

昨季は就任1年目でリーグ優勝を果たしたが、今季は5位に終わり、年末の評価で来季以降もチームを率いる適任者ではないと判断された。

『Sport Bild』によると、その決定前には内部不和が先行。スロットはロッカールームの統制を失っていたとされる。最初の亀裂は、シーズン中にモハメド・サラーが監督に激しい言葉を浴びせた際に表面化した。

同メディアは「問題の一つはスター選手への接し方だった」と指摘する。シーズン序盤、FWディオゴ・ジョタの悲劇的な死を受けて示した繊細な対応は称賛されたものの、他の場面では度を超えていたという。

客観的な批判に「傲慢さ」や「個人攻撃」が混じったという。特に新加入5人に対しては「お前はプレミアリーグを制したことがあるのか？」と激しく言い放ったとされる。

批判は新戦力5人に留まらず、ブンデスリーガ経験のある選手にも及んだ。「そんなプレーならドイツでやっていればよかった」と暴言を吐き、何度も一線を越えたという。

『Sport Bild』によると、こうした爆発は選手たちに不評で、成績が低下するにつれ「スロットの優勝は前任者クロップの功績だ」という声が高まった。サラーやファン・ダイクも彼の指導力低下を感じていたという。