PSVでのメディカルチェック後、ルトヘレル・ヘールトロイダの注目映像が木曜日に浮上した。守備者のヘールトロイダは、駐車していた自身の車の前でフェイエノールトのシャツ数枚へのサインを求められたが、アイントホーフェン移籍が目前に迫る中、その動きはロッテルダムで非常に敏感な問題となっている。

この映像はInstagramのファンページPSVUniverseによるものだ。そこには、ヘールトロイダがメディカルチェックを終えた後、PSVの選手担当マルト・ファン・デン・フーフェルとともに車へ向かう様子が映っている。

車にたどり着くと、オランダ代表のヘールトロイダは数枚のフェイエノールトのシャツを突きつけられる。シャツにサインを入れてほしいと求められたが、ロッテルダム生まれの本人にとっては特に問題ないように見えた。

ヘールトロイダのアイントホーフェン移籍の可能性は、ここ数日ロッテルダムで大きな議論を呼んでいる。元フェイエノールトの同選手はロッテルダム南部で育ち、オーフェルマースでプレーを始め、一部のサポーターからは筋金入りの「ロッテルダム南部の子」と見なされていた。

とりわけRotterdam Radicalsは、PSV行きを選んだヘールトロイダを厳しく批判した。この熱心なサポーターグループは、とりわけ彼のバックグラウンドとフェイエノールトでの過去があるからこそ、アイントホーフェンへの移籍は多くのサポーターにとって受け入れ難いものになっていると記した。

そのほかのフェイエノールトのサポーターも、SNS上でこの移籍接近への不満を表明した。そこでは「裏切り」といった言葉も見られ、今回の移籍の可能性はスティーブン・ベルフハイスのフェイエノールトからアヤックスへの物議を醸した移籍になぞらえられる場面さえあった。

一方で、ヘールトロイダのPSV移籍はまだ正式には完了していない。26歳の守備者はアイントホーフェンでのメディカルチェックを無事に終えたが、PSVは取引を完全にまとめるため、RBライプツィヒからの最終的な承認をなお待っている。

PSVとライプツィヒは以前、買取オプション付きの1シーズンのレンタルという枠組みで大筋合意に達していた。







