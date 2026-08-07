2026-27シーズンのエールステ・ディビジ開幕節から、いきなり見どころ満載となった。昇格組のヘラクレス・アルメロはVVVフェンロ相手に0-3のリードを手放しかけたものの、終盤のスーパーゴールでこの壮絶な一戦を3-4でものにした。同じく新たに加わったNACブレダも波乱の夜を過ごし、TOPオスの本拠地で土壇場の末に1-2で勝利。フィテッセは一方で、GKコナー・ファン・デン・ベルフの不要な退場処分によってRKCワールウェイク戦の勝利を逃した。

VVVフェンロ 3-4 ヘラクレス・アルメロ

トリスタン・ファン・ヒルストが38分、チャフィク・アッバスがペナルティーエリア内で倒されたことで得たPKを決め、先制点を挙げた。前半終了間際にはダビド・ビセンテ・ロブレスがリードを広げ、その後71分にジャン＝ポール・ンジオリが0-3とした。

これでVVVは敗れたかに見えたが、ディーン・ザントベルヘンが5分間で2ゴールを決め、試合の緊張感を完全に取り戻した。さらに途中出場のデフィ・ヘンドリクスが86分、見事なループシュートで同点弾をマークし、3-3とした。するとヘラクレスはその2分後に再び突き放し、ンジオリがこの日2点目を圧巻の形で突き刺して3-4とした。

VVVはアディショナルタイムに4-4としたかに思われたが、そのゴールはオフサイドで取り消しに。こうしてヘラクレスが狂乱の終盤戦を経て、最後は勝利を手にした。

TOPオス 1-2 NACブレダ

ホームのTOPオスは18分、NACの拙い守備を突いたフランスリン・ンシンギが1-0を決めて先制した。その後NACはポール・グラドンやリオ・ヒレンらを中心にチャンスを作ったが、GKミケ・ハーフェコッテが幾度もチームを救った。後半にはグラドンがクロスバーを直撃し、反対側ではマウレズモ・ヒノケも枠をたたいた。すると69分、途中出場のムサ・スマノがファーでこぼれ球を押し込み、1-1の同点に追いついた。

その後のNACの終盤の猛攻も実を結ばないかに思われたが、カルル・フーフケンス監督は90分になって18歳のルーレンをピッチへ送り出した。この交代が見事に的中し、2分後にルーレンが絶好の位置に現れてシュートを決め、NACを1-2の勝利へ導いた。

フィテッセ 1-1 RKCワールウェイク

38分、RKCが守備でうまく対応できなかった場面から、ナウファル・バニスがアーネムのチームに先制点をもたらした。ワールウェイクは前半終了前にジェシー・ファン・デ・ハールとアゼディン・ドキダクがそれぞれクロスバーとポストをたたいたが、ビハインドのままハーフタイムを迎えた。終盤にはフィテッセのGKコナー・ファン・デン・ベルフがひじ打ちで退場となり、その後に与えられたPKをフィン・ストッカースが決めて1-1。RKCは10人相手に勝ち越しを狙う数分間を得たが、スコアはそのままだった。

FCドルトレヒト 2-1 ヨング・アヤックス

アムステルダムのチームは開始4分、モハメド・アブダラのパスを受けたファレル・ナシュがGKカルフィン・ラーツィーをかわし、無人のゴールへ流し込んで先制した。しかし2分後、ダニエル・フェトカルのシュートがミスを犯したGKヨエリ・ヘールケンスの手を経てニアへ吸い込まれ、すぐさま同点となった。

14分にはドルトレヒトが試合をひっくり返す。ヤリ・フェネマがファーへボールを送り、アイユブ・ウアルギが至近距離から2-1を決めた。その後ヨング・アヤックスはエムレ・ユニュヴァル、ナシュ、ガブリエル・モンセラーテらが同点機を迎えたが、いずれも生かせなかった。

FCエメン 1-0 ローダJC

両チームにチャンスがあった無得点の前半を経て、69分にフレディ・クイスペルが鮮やかなミドルシュートをファーへ突き刺し、均衡を破った。その後ローダJCは同点を目指して攻勢を強め、終盤には1-1に迫る場面もあったが、GKルカ・カルシースが重要なセーブでチームを救った。







