2026-27シーズンのエールステ・ディヴィジ第1節は、いきなりスペクタクルな展開となった。昇格組のヘラクレス・アルメロはVVVフェンロ相手に0-3のリードを守り切れないかに見えたが、終盤のスーパーゴールでこの狂騒の一戦を最終的に3-4で制した。昇格組のNACブレダも波乱の夜を迎え、敵地でTOPオスに1-2で土壇場勝利。一方、フィテッセはRKCワールワイク戦で、GKコナー・ファン・デン・ベルフの不要な一発退場により勝利を逃した。

VVVフェンロ 3-4 ヘラクレス・アルメロ

38分、チャフィク・アッバスがペナルティーエリア内で倒されたことで得たPKを、トリスタン・ファン・ヒルストが決めて先制した。前半終了間際にはダビド・ビセンテ・ロブレスが追加点を奪い、71分にはジャン＝ポール・ンジョリが0-3とした。

これでVVVは敗れたかに思われたが、ディーン・ザンドベルヘンが5分間で2ゴールを決め、一気に試合を振り出しに戻した。さらに86分、途中出場のデフィ・ヘンドリクスが見事なループシュートで同点弾をマークして3-3。するとヘラクレスは2分後に再び突き放し、ンジョリがこの日2点目を圧巻の形で突き刺して3-4とした。

VVVはアディショナルタイムに4-4としたかに思われたが、このゴールはオフサイドで取り消しに。これにより、ヘラクレスが狂乱の終盤戦を経て白星を手にした。

TOPオス 1-2 NACブレダ

ホームのTOPオスは18分、NACのずさんな守備を突いたフランスリン・ンシンギが1-0を決めて先制した。その後、NACはパウル・グラドンやリオ・ヒレンらを中心にチャンスを作ったが、GKマイク・ハーフェコッテが何度もチームを救った。後半にはグラドンがクロスバーを直撃し、逆サイドではマウレズモ・ヒノケも枠に嫌われた。すると69分、途中出場のムサ・スマノがファーでこぼれ球を押し込み、1-1の同点とした。

その後のNACの終盤の猛攻も実を結ばないかに見えたが、カール・フーフケンス監督は90分に18歳のルーレンを投入。この交代が大当たりとなり、2分後にルーレンが正しい位置に入り、NACを1-2の勝利へと導くゴールを決めた。

フィテッセ 1-1 RKCワールワイク

38分、RKCが守備対応を誤ったところを突き、ナウファル・バニスがアルネムのチームに先制点をもたらした。ワールワイクは前半終了前にジェシー・ファン・デ・ハールとアゼディン・ドキダクがそれぞれクロスバーとポストを直撃したものの、ビハインドのままハーフタイムを迎えた。終盤にはフィテッセのGKコナー・ファン・デン・ベルフが肘打ちで退場となり、そのPKをフィン・ストッカースが成功させて1-1。RKCは数的優位の中で勝ち越しを狙う時間を数分得たが、スコアはそのまま動かなかった。

FCドルトレヒト 2-1 ヨング・アヤックス

アムステルダム勢は開始4分、モハメド・アブダラのパスを受けたファレル・ナシュがGKカルフィン・ラーツィーをかわし、無人のゴールに流し込んで先制した。しかし2分後、ダニエル・フェトカルのシュートがミスを犯したGKヨーリ・ヘールケンスの手をかすめてニアへ吸い込まれ、早くも同点となった。

14分にはドルドレヒトが試合をひっくり返す。ヤリ・フェネマがファーへ送ったボールを、アユブ・ウアルギが至近距離から押し込んで2-1とした。ヨング・アヤックスはその後、エムレ・ユニュファル、ナシュ、ヤノ・モンセラーテらが同点機を迎えたが、いずれも生かせなかった。

FCエメン 1-0 ローダJC

両チームにチャンスがあった無得点の前半を経て、69分にフレディ・クイスペルが見事なシュートをファーサイドへ突き刺し、均衡を破った。ローダJCはその後同点を目指して前に出ると、終盤には1-1に迫る場面もあったが、GKルカ・カルシースが好セーブでチームを救った。







