衝撃映像：ジャック・グリーリッシュが意識不明で発見される

ジャック・グリーリッシュがまた物議を醸している。マンチェスター・シティからエバートンへレンタル移籍中の30歳だ。友人たちと飲んだ後、マンチェスターのルーフトップバーで眠り込み、発見された。

英メディアによると、グリーリッシュは土曜午後4時30分頃にルーフトップバー「ストーリーズ」に到着。その後1時間も経たないうちに、テーブルにはまだ飲み物が残っているにもかかわらず椅子で眠り込んだ。友人たちが起こそうとしたが失敗したという。

現場の目撃者は「友人たちが起こそうとしたが、酔って倒れたようだ」と話した。映像には、意識を失ったように見えるイングランド代表選手がぐったりと座り込む姿が映っている。

今季はマンチェスター・シティからエバートンへレンタル移籍中だが、1月から足首のけがで離脱している。3月初め、本人はSNSで「より良い状態で戻るため努力している」と報告していた。

今季エバートンへのレンタルではプレミア20試合で2ゴール6アシストを記録したが、足の状態により今季の出場は絶望的で、W杯代表も絶望視される。

グリーリッシュが英国のニュースでネガティブな話題になるのは初めてではなく、以前にも飲酒運転で罰則を受け、危険運転で逮捕されたことがある。

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