新ドキュメンタリー『A Beautiful Obsession』で注目すべき映像が公開され、ペップ・グアルディオラのマンチェスター・シティ最後の数カ月に特別な内幕がもたらされている。試合のハーフタイムに行われた激しい檄の中で、このスペイン人指揮官は全選手の前でティジャニ・ラインデルスに強い口調で言及し、同選手はかなり屈辱を味わわされている。

この映像は昨季のもので、当時グアルディオラはマンチェスター・シティの監督として10年目にして最後のシーズンを送っていた。ロッカールームで、すでに退任した指揮官は選手たちに対し、その前の失望に終わったシーズンを繰り返すつもりはないことを明確に伝えようとしている。

「昨季もマンチェスター・シティにいたすべての選手たちへの大きな問いはこうだ。君たちはまたあんなシーズンを送りたいのか？ あの時のシーズンを信じたいのか？」とグアルディオラはまくし立てる。そしてその後、2025年夏にミランからマンチェスターへ加入していたラインデルスへと矛先を向ける。

「お前は、あのいまいましいミランでの最後のシーズンのようなものをまた送りたいのか？ お前たちはヨーロッパに出場できなかった。そんなシーズンを望むのか？ それをもう一度味わいたいのか？」と、グアルディオラはオランダ代表の同選手に言い放ち、チームメートたちはそれを見守っていた。「自分たちの前のシーズンをもう一度経験したいのか、自分に思い出させろ」

グアルディオラにとってはそれで終わりではなく、彼は持ち前の激しさでメッセージを締めくくった。「それを望まないなら、行動しなければならない。そうでなければ君たちは勝てない、我が友よ」と選手たちに説いた。

昨季、グアルディオラとラインデルスが注目を集める映像を生んだのはこれが唯一ではなかった。シティがFAカップでサウサンプトンに2-1で勝利した後、4月にはグアルディオラが、たった今交代したばかりのオランダ人選手に向かって駆け寄り、そのまま熱烈に抱きしめた。

ラインデルスは当時、Sky Sportsに対してそのやり取りについてほとんど語ろうとしなかった。「あれは僕たちの間のことだ」とこのMFは話したが、グアルディオラはその後BBCで、彼に何を言ったのかを明かしている。「彼のことを殺したいと言ったんだ。あまりにも良いプレーをしていたからね。ティジャニは最近あまり出場していない選手でもあるが、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた」

現在はグアルディオラもラインデルスもマンチェスターを離れている。グアルディオラは10シーズンで20の主要タイトルを獲得した後、昨夏にシティへ別れを告げ、一方のラインデルスは8月19日、報道によれば6100万ユーロでサウジアラビアのアル・カーディシーヤに売却された。







