衝撃映像：ヴァッセンがゴッツにスポーツマンシップに反する行為

アヤックス対FCフローニンゲンのプレーオフ前、フローニンゲンGKヴァッセンが握手でアヤックスのゴッツを無視した。

整列したアヤックスの選手たちと順に握手したヴァッセンは、ゴッツの前だけ手を差し伸べず通り過ぎた。ゴッツが手を伸ばそうとした瞬間もあったが、ヴァッセンは一切目を合わせなかった。

この行動は両選手間の以前からの対立が原因とみられる。今シーズン初めのアヤックス対FCフローニンゲン戦でも2人は衝突しており、無観客だったためピッチでの発言がテレビ中継で鮮明に聞こえていた。

中断中に口論となり、ヴァッセンが「お前の母ちゃん！」と叫んだ。 ゴッツは怒りを露わにし、「俺の母さん？みんな聞いてるぞ。よくも言えたものだ」と返した。後半には「汚い臭いベルギー人」との発言も飛び出し、視聴者はゴッツを指していると解釈した。

ヴァッセンは以前からアヤックス戦でトラブルが多く、昨季のリーグ戦（2－2）後には乱闘で相手選手にパンチを放ち、出場停止処分を受けた。試合後には脅迫も受けている。

木曜のプレーオフ中もヴァッセンはアムステルダムの観客に嫌われた。ハーフタイム直後、野次やブーイングに彼は皮肉な拍手を送り、アヤックスの熱狂的サポーターたちを笑いながら見据えた。