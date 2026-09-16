







約30年にわたり、ウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲは、バイエルン・ミュンヘンで最も大きな影響力を持つ2人の立役者だった。マネージャー、その後は会長兼監査役会議長を務めたヘーネス、そして副会長、その後は取締役会会長を務めたルンメニゲ抜きでは、1990年代初頭以来、FCBでは何も進まなかった。

バイエルンが世界有数の巨大かつ成功したクラブへと継続的に躍進したことは、この2人の元選手なくしては考えられなかった。長い道のりを共にする中で、彼らは互いに刺激を与え合ってきた。2人が非常に多くの場面でまったく異なる意見を持ち、内部ではしばしば激しくやり合いながらも、何度も和解してきたからでもある。バイエルン流の論争文化は、「ミア・サン・ミア」と同じように、ミュンヘンのDNAの一部となった。

そして今、バイエルンの重要な将来の問題をめぐって、再び2人の意見は大きく異なっていたとみられ、さらに監査役会での重要な投票では別々の判断を下したという。

ルンメニゲはバイエルンでエーベルルに票を投じなかったのか？ その背景は

Sport1の報道によれば、ルンメニゲは、昨季を通じて長い紆余曲折の末にスポーツ担当取締役マックス・エーベルルの契約延長が決まった監査役会で、棄権したという。つまり、ルンメニゲはエーベルルに票を投じなかったことになる。

通常、この種の幹部人事に関する重要な採決は、慣例どおり、時に長く熱を帯びる議論を経た上で、全会一致で行われる。

しかし、ヘーネスと会長ヘルベルト・ハイナーを中心とする他の監督機関メンバーが、エーベルルの新契約を2029年まで承認する中、長年にわたり取締役会会長を務めたルンメニゲは、明確な懐疑のシグナルを送ったことになる。この棄権が、もしこのポータルサイトの情報どおりであれば、レコードマイスターのスポーツ部門の首脳陣に対する明確なメッセージであり、意思決定の進め方への批判と受け取ることもできる。

それとは別に、バイエルンはこれでスポーツ部門の主要責任者全員との契約を2029年まで延長した。指揮官ヴァンサン・コンパニー、CEOヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、エーベルルに続き、水曜日にはスポーツディレクターのクリストフ・フロイントも加わった。

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ルンメニゲが棄権したのは、ウリ・ヘーネスに腹を立てていたからでもあるのか？

ヘーネスはつい月曜日、バイエルンのバスケットボールチームのイベントで笑みを浮かべながら、7月末にテーガーンゼーでのトレーニングキャンプの傍らで自ら行った発言をめぐり、内部で「本当に大きなトラブル」になったと語っていた。当時ヘーネスは、エーベルルとの契約延長の可能性について「今のところ、私は100パーセントだと思う」と述べていた。これにより、5月の自身の発言を修正した形となった。あの時はDFBポカール決勝のキックオフ直前に同じ質問を受け、エーベルルの可能性をまだ「60対40パーセント」と見積もり、監督機関内に疑念があると話していた。

その後ヘーネスは、発言内容とは無関係に、まったく当然のことながら、多方面から批判を浴びた。最悪のタイミングで後継者に対して人間的に疑問の残る攻撃を仕掛けたからだ。テーガーンゼーでは、ミュンヘンのクラブによる成功した移籍市場を経て契約延長の流れがすでにできつつあった中で、彼はその件を取り繕おうとしたのだろう。だが、すぐさま次の火種を抱え込んだ。今度は長年のパートナーからだった。

ルンメニゲはSport1 によれば、依然としてエーベルルの仕事を批判的に評価しているという。さらに、事前にヘーネスとハイナーがプレジデンシャル委員会で推し進めたあらゆる人事案件を、ただそのまま追認するつもりはないようだ。これによりルンメニゲは、この強大な機関の中で独自の役割を担っており、名誉会長の路線に自動的に追随するわけではないことを明確にしている。

バイエルンでは、どうやらいつまでたっても変わらないこともあるようだ。