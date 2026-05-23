衝撃を受けたウェイン・ルーニーは、ハリー・マグワイアがW杯を欠場する理由を察しているようだ

ウェイン・ルーニーは、同胞ハリー・マグワイアを心配している。元ストライカーのルーニーは、マンチェスター・ユナイテッドのベテランDFがイングランド代表のW杯メンバーに選ばれる価値があると語る。

ルーニーはBBCのポッドキャストで「マグワイアが選ばれなかったのが最も意外だった。驚いている」と語った。

「今の彼の状態を見れば、代表落ちは不運だ。トゥヘル監督は、招集しても起用しないことで彼への敬意が欠けると考えたのかもしれない。それは分からない」と述べ、マグワイアがトゥヘルから説明を受けている可能性も否定しなかった。

ルーニーはマグワイアをニューカッスルのダン・バーンより招集すべきだと考えるが、トゥヘルを非難はしない。

「たとえ私が同意できない決定でも、これまで彼が見せてきたすべてを踏まえ、トゥヘルと彼の監督としての資質には信頼を置いている」と希望を込めて語った。

代表66試合出場を誇り、2018年ロシア大会準決勝進出、2022年カタール大会準々決勝敗退を経験したベテランだ。

2024年欧州選手権は怪我で欠場したが、3月の代表戦に復帰し、米国・メキシコ・カナダ開催の大会への出場を再び狙っている。